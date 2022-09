"The Mother": Zapowiedź nowego thrillera sensacyjnego z Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez wraca na mały ekran! Aktorka i piosenkarka ma na swoim koncie występ w takich filmach jak "Cela", "Oczy anioła", "Co z oczu, to z serca", "Ślicznotki" oraz serialu "Uwikłana". W przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć ją w filmie "The Mother", gdzie zagra zabójczynię.

Zdjęcie Jennifer Lopez w filmie "The Mother" / Doane Gregory/Netflix © 2022 / materiały prasowe