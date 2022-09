28 września na Netfliksie zadebiutuje wyreżyserowany przez Andrew Dominika film "Blondynka" opowiadający o Marilyn Monroe. To pierwsza w historii tej platformy produkcja, która dostała kategorię wiekową NC-17 (od osiemnastu lat). Powodem są erotyczne sceny, jakie znalazły się w filmie. Ponieważ jego obecność na Netfliksie da możliwość, by od razu w dniu premiery można było robić screeny z ekranu bądź wycinać fragmenty tego filmu, Ana de Armas spodziewa się, że już 28 września po Internecie zaczną krążyć jej nagie zdjęcia i nagrania wideo. Mimo to, jak sama przyznaje, nigdy nie powstrzymywało ją to przed przyjęciem tej roli.

Ana de Armas o nagich scenach w "Blondynce"

"Wiadomo, że nagie sceny rozejdą się viralowo. I jest to obrzydliwe. Samo myślenie o tym było niepokojące. Nie mam jednak nad tym kontroli. Nie możesz kontrolować tego, w jaki sposób inni wyjmują różne rzeczy z kontekstu. Ale to nie sprawiło, że zastanawiałam się nad przyjęciem roli. Poczułam tylko niesmak na myśl o przyszłości tych nagrań" - wyznała Ana de Armas w rozmowie z portalem "Variety".

W tym samym wywiadzie aktorka zdradziła, że przyjęcie roli Marilyn Monroe wymagało od niej dużej odwagi. "Robię w tym filmie takie rzeczy, których nigdy nie zrobiłabym dla nikogo innego. Zrobiłam je dla niej i dla Andrew" - powiedziała de Armas.

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły, oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates film "Blondynka" przedstawia odważną nową wizję życia jednej z największych ikon Hollywood — Marilyn Monroe . Od niestabilnego dzieciństwa Normy Jeane, przez jej drogę do sławy i skomplikowane romanse. "Blondynka" zaciera granice faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się rozłam między publiczną i prywatną tożsamością gwiazdy.