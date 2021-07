"The Last Duel": Gwiazdy w nowym filmie Ridleya Scotta [zwiastun]

Właśnie ukazał się zwiastun najnowszego filmu Ridleya Scotta zatytułowanego "The Last Duel". Główne role grają w nim Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer oraz Ben Affleck.

Matt Damon w scenie z filmu "The Last Duel" /materiały prasowe

Akcja "The Last Duel" umiejscowiona jest w XIV-wiecznej Francji. Film opowiada historię dwóch najlepszych przyjaciół: normańskiego rycerza Jeana de Carrougesa (Matt Damon) i dziedzica Jacquesa Le Grisa (Adam Driver). Pierwszy z nich idzie na wojnę i gdy wraca, oskarża Le Grisa o zgwałcenie swojej żony, Margerite de Carrouges (Jodie Comer).



Nikt jednak nie wierzy kobiecie, więc rycerz apeluje do króla Francji (Ben Affleck), aby odwołał decyzję dotyczącą podniesienia rangi Le Grisa. Król podejmuje decyzję, że obaj mężczyźni stoczą pojedynek na śmierć i życie. Ten, który pozostanie przy życiu, zostanie ogłoszony zwycięzcą jako znak woli Bożej. A jeśli Jean de Carrouges przegra, jego żona zostanie spalona na stosie za karę za jej fałszywe oskarżenie.

Scenariusz do filmu napisali wspólnie Ben Affleck, Matt Damon oraz Nicole Holofcener na podstawie książki "The Last Duel: A True Story of Trial Combat in Medieval France" autorstwa Erica Jagera.

Zdjęcia do filmu realizowano we Francji oraz w Irlandii.

"To, co do tej pory nakręciliśmy, wygląda fantastycznie. Akcja filmu dzieje się w 1360 roku. Wracamy do średniowiecznej Francji, co jest interesujące" - mówił w trakcie zdjęć Ridley Scott.



Kolejnym projektem reżysera jest film "Gucci". Jego fabuła skupiać się wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci. Maurizio był ostatnim członkiem rodziny, który stał na czele słynnego domu mody.