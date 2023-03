Jak informuje The Hollywood Reporter, obejrzeniem filmu DC zainteresował się sam Tom Cruise , a zainteresowanie to wyraził podczas rozmowy z obecnym szefem koncernu Warner Bros. Discovery - Davidem Zaslavem. Ten z kolei nie tracił czasu i wysłał hollywoodzkiemu gwiazdorowi przedpremierową kopię.

Okazuje się, że przygody najszybszego mężczyzny na Ziemi bardzo spodobały się aktorowi - Cruise miał podobno stwierdzić, że "The Flash" to "wszystko, czego oczekuje od kina" i jest zachwycony produkcją.

The Flash": Problemy z premierą

Zamieszanie związane z filmem "The Flash" przyprawiło szefów studia Warner Bros. o niejeden ból głowy. Najpierw produkcję filmu utrudniła pandemia COVID-19, z powodu której trzeba było przesunąć zdjęcia, a co za tym idzie także premierę.

Gdy produkcję udało się ukończyć i wydawało się, że problemy są już przeszłością, na pierwsze strony gazet trafił gwiazdor "The Flash" Ezra Miller . Kolejne skandale z jego udziałem wybuchały co kilka dni. Gwiazdor został oskarżony m.in. o duszenie kobiety na Islandii oraz napaść ze włamaniem. To wszystko sprawiło, że zaczęto plotkować, że do premiery "The Flash" nie dojdzie nigdy.



Ostatecznie jednak producenci zdecydowali, że film trafi do kin 23 czerwca 2023 roku. Następnie studio Warner Bros. zdecydowało się nieco przyspieszyć premierę. "The Flash" trafi na ekrany już 16 czerwca 2023 roku.



