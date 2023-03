"Kiler" bez przekleństw. Ocenzurowali kultowy polski film

18 lutego kultowy film Władysława Pasikowskiego "Psy" został wyemitowany na kanale Zoom TV z wyciszonymi wulgaryzmami.



"Psy" ocenzurowane

Jak przekonywał nadawca, godzina emisji - film został pokazany o godz. 20.45 - wymusiła cenzorską ingerencję.

"W Zoom TV 'Psy' są prezentowane z kategorią wiekową 16+, w związku z czym emisja filmu musiała zostać dostosowana do obowiązujących regulacji prawnych" - biuro prasowe Kino Polska TV, w skład którego wchodzi kanał Zoom TV, poinformowało portal Wirtualnemedia.pl.

To efekt tego, że w ubiegłym roku emisja "Psów" na antenie wchodzącej w skład Grupy Kino Polska TV Stopklatki (30 marca o godz. 20) sprowokowała Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji do nałożenia na nadawcę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. KRRiT twierdziła, że obraz, który zakwalifikowany został jako produkcja od 16. roku życia, przeznaczony był wyłącznie dla dorosłej widowni i w związku z tym doszło do naruszenia artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego m.in. kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.

"Kiler" bez przekleństw? Lepsze "Muminki"

Kino Polska TV postanowiła tropem pozbawionych wulgaryzmów "Psów" w podobnej formie zaprezentować widzom inne kultowe polskie filmy z lat 90. XX wieku. Ostatnio na jej antenie wyemitowano "Kilera" i "Poranek kojota" również bez przekleństw.



"Dzięki temu filmy mogły zostać wyemitowane we wcześniejszych godzinach i większa liczba widzów mogła cieszyć się z możliwości oglądania tych kultowych polskich produkcji. Ponadto, filmy te w późniejszych godzinach emitujemy także w wersji oryginalnej" - tłumaczyło biuro prasowe Kino Polska TV w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Znaczna część widzów była jednak rozczarowana takimi seansami. "Jak macie puszczać 'Kilera' z cenzurą, to dajcie sobie spokój i puśćcie 'Muminki' - pisali miłośnicy kina na profilu Stopklatki w mediach społecznościowych.