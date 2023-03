Netflix: Nowości filmowo-serialowe

"Ojciec" - dramat w reżyserii Floriana Zellera. Brawurowa rola, uhonorowanego Oscarem, Anthony'ego Hopkinsa.

Opis: Przejmujący obraz o przemijaniu i miłości. Olivia Colman gra Annę, która stara się opiekować 80-letnim ojcem, Anthonym (Anthony Hopkins). Anne martwi się stanem ojca, który wykazuje oznaki demencji.

Premiera: 23 marca (czwartek)

Wideo "Ojciec": Official Trailer (2020)

"Nocny agent" - amerykański serial sensacyjny. W rolach głównych: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau.

Opis: Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.

Reklama

Premiera: 23 marca (czwartek)

Wideo youtube

"Johnny" - film w reżyserii Daniela Jaroszka. W rolach głównych Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan.

Opis: Historia spotkania dwóch światów - założyciela hospicjum w Pucku ks. Jana Kaczkowskiego ( Dawid Ogrodnik ) i młodego recydywisty Patryka Galewskiego ( Piotr Trojan ), który za włamanie do mieszkania otrzymuje karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Kiedy chłopak po raz pierwszy pojawia się w hospicjum, nie wie, jakie obowiązki mógłby pełnić. Nic nie wskazuje na to, że będzie stawiał się w tym miejscu regularnie w stanie trzeźwości.

Ks. Kaczkowski daje mu jednak szansę. Dzięki wyjątkowemu podejściu do ludzi z problemami, uczy Patryka odpowiedzialności, empatii i nawiązywania prawdziwych relacji z ludźmi. Zachęca go do rozwijania kulinarnych zainteresowań i podjęcia stałej pracy. W międzyczasie okazuje się, że duchowny cierpi na glejaka mózgu i ma przed sobą maksymalnie kilka miesięcy życia.



Premiera: 24 marca (piątek)

Wideo JOHNNY | teaser

Canal+: Nowości filmowo-serialowe

"Emigracja XD" - komediowy serial, zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Malcolma XD - tajemniczego pisarza, który rozgłos zdobył jako autor internetowej pasty o ojcu fanatyku wędkarstwa.

Opis: W drogę - po złote runo! To znaczy: walutę. Albo przynajmniej po przygody, które potem będą mogły posłużyć za materiał dla barwnych anegdotek. Dwaj kumple z polskiej prowincji wyruszają na podbój Wielkiej Brytanii, a ich podróż obfituje w spotkania z barwnymi postaciami i absurdalne incydenty.

Premiera: 17 marca (piątek)

Wideo youtube

"Notre-Dame płonie" - dramat katastroficzny opowiadający o pamiętnych wydarzeniach z kwietnia 2019 roku. Jego reżyserem jest Jean-Jacques Annaud, twórca "Wroga u bram" oraz "Imienia róży"

Opis: "Alarm pożarowy II stopnia. Obiekt: Notre-Dame". Oto płonie słynna paryska archikatedra, jeden z najbardziej znanych francuskich i europejskich zabytków, dumny, strzelisty symbol. Czy to znak końca pewnej ery? Całe miasto zostaje zablokowane, na miejsce przybywa straż pożarna, wierni łączą się w modlitwie.

Premiera: 19 marca (niedziela)

Wideo youtube

Zobacz także:

Węże 2023: Nominacje ogłoszone! "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi