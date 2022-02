30 stycznia 1969 roku zapisał się w historii popkultury jako ostatnie, wspólne muzyczne wystąpienie najsłynniejszego zespołu świata. Okoliczności były niezwykłe: John Lennon zabrał grupę na dach studia nagraniowego w Londynie i tam zagrali niezapowiedziany koncert. Świadkami byli przypadkowi przechodnie i widzowie z sąsiednich budynków - wydarzenie miało miejsce w centralnej dzielnicy biurowej i modowej Londynu, w siedzibie Apple Corps przy Savile Row.



Zespół wraz z klawiszowcem Billym Prestonem dał 42-minutowy występ, po czym wezwana na miejsce policja nakazała zmniejszenie głośności. Nagranie z tego wydarzenia oraz archiwalne materiały nakręcone w 1969 roku na potrzeby filmu "Let It Be" pokazane zostały w dokumentalnym filmie "The Beatles Get Back: The Rooftop Concert", w reżyserii Petera Jacksona.



Polscy widzowie będą mogli go zobaczyć po raz pierwszy w salach IMAX w dniach od 11 do 14 lutego.

Wideo Coming to IMAX | The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert

"The Beatles Get Back: The Rooftop Concert" to tylko godzinny wyimek z trzyczęściowego serialu dokumentalnego Petera Jacksona "The Beatles: Get Back", który w ubiegłym roku zadebiutował na platformie Disney+.

Ostatni występ The Beatles

Twórca "Władcy Pierścieni" wykorzystał w nim zrealizowany w 1969 roku materiał Michaela Lindsay-Hogga, który dokumentując prace nad nagrywaniem albumu "Let it Be" oraz przygotowania do słynnego koncertu na dachu, nakręcił wówczas 60 godzin materiału.



"The Beatles: Get Back" wykorzystuje zapis sesji studyjnych w 1969 roku, gdy Beatlesi pracowali nad stworzeniem płyty, początkowo zatytułowanej "Get Back" (ostatecznie wydano ją pod tytułem "Let It Be". John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zajmowali się tym projektem przez trzy tygodnie, najpierw w Twickenham Film Studios, a następnie we własnym nowym Apple Studios. Mocno już skłóceni wystąpili też wtedy po raz ostatni razem na żywo - na dachu budynku Apple Corps, znajdującym się w londyńskiej dzielnicy Savile Row. Wszystko to dokumentowano przy użyciu kamer i magnetofonów.



"Film to historia Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra, którzy planują swój pierwszy koncert na żywo od ponad dwóch lat, rejestrując 14 utworów, pierwotnie przeznaczonych do wydania na albumie koncertowym. Dokument zawiera - po raz pierwszy w całości - ostatni występ zespołu The Beatles na żywo na dachu w londyńskim Savile Row, a także inne piosenki i klasyczne kompozycje, które znalazły się na dwóch ostatnich albumach zespołu ("Abbey Road" oraz "Let It Be")" - można przeczytać w oficjalnym opisie.

