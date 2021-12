Jeśli rozmowy z producentami filmu "Magic Mike's Last Dance" zakończą się pozytywnie, Thandiwe Newton dołączy do Channinga Tatuma, który powtórzy rolę striptizera Mike’a Lane’a. Nie wiadomo, w jaką rolę miałaby wcielić się Newton. Trzecia i, jak sugeruje tytuł, ostatnia część popularnej serii, realizowana jest z myślą o platformie streamingowej HBO Max. Film nie trafi zatem do kin.

Reklama

Thandiwe Newton u boku striptizerów

Scenariusz filmu pisze Reid Carolin, który jest autorem scenariuszy dwóch poprzednich części serii. W pierwszej części twórca zainspirował się wspomnieniami Channinga Tatuma, który w młodości dorabiał jako tancerz erotyczny. Film opowiada historię chłopaka, który dopiero wchodzi w świat męskiego striptizu, poznając jego tajemnice i sposoby łatwego zarobienia dużych pieniędzy. Dwie pierwsze części serii zarobiły w kinach na całym świecie blisko 300 milionów dolarów. Na motywach filmu oparte zostało widowisko taneczne "Magic Mike Live", a niedługo na HBO Max zadebiutuje program typu reality-show zainspirowany filmem.



Thandiwe Newton można było ostatnio zobaczyć w trzech sezonach serialu HBO "Westworld", które przyniosły jej trzy nominacje do nagród Emmy. Grana przez nią postać powróci też w czwartym sezonie serialu. Aktorka wystąpiła też niedawno w filmie "Reminiscencja", a na premierę czekają dwie inne produkcje z jej udziałem: thrillery "God's Country" oraz "All the Old Knives".



Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN