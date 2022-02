Magic Mike już niedługo zatańczy swój "ostatni taniec". Odtwórca tytułowej roli ogłosił pod koniec listopada rozpoczęcie prac nad trzecią, a zarazem ostatnią częścią filmowego cyklu. Channing Tatum zamieścił wówczas na Twitterze post, w którym zaprezentował zdjęcie scenariusza do filmu "Magic Mike’s Last Dance". "Cóż świecie, wygląda na to, że Mike Lane wraca do gry" - napisał aktor. Wiemy już, że za kamerą stanie - podobnie, jak miało to miejsce w przypadku pierwszej części - Steven Soderbergh, natomiast za scenariusz odpowiada autor scenariuszy do poprzednich dwóch odsłon serii, Reid Carolin. W rozmowie z "Variety" ujawnił on, czego widzowie mogą się spodziewać po nadchodzącej produkcji.

"Magic Mike’s Last Dance": Czego możemy się spodziewać?

Okazuje się, że główną inspiracją była dlań twórczość znanej amerykańskiej komiczki Amy Schumer oraz widowiskowe koncerty Beyonce .

To będzie coś w rodzaju połączenia komediowego stan-upu Amy Schumer, spektakularnego show z udziałem tancerzy Beyonce, którzy akurat zdjęli koszulki oraz 'Alicji w Krainie Czarów'. To opowieść o kobiecie, która utknęła na okropnym pokazie ze striptizem w rodzaju Chippendales i zaczyna się zastanawiać: ‘Co ja tu, do cholery, robię?!’. Wtem na scenę zeskakuje z sufitu Magic Mike. A ona decyduje się wejść do króliczej nory i odpowiedzieć sobie na pytanie: ‘Czego tak naprawdę pragnę? wyjaśnił Carolin.

Tatum, który nie tylko ponownie wcieli się w głównego bohatera, ale też będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego, zaznaczył, że centralną postacią filmu będzie kobieta o wyrazistej osobowości.

Będziemy mieć silną, właściwie nawet silniejszą niż Mike, bohaterkę. Nigdy nie tworzyliśmy tradycyjnej historii miłosnej i to też z całą pewnością nie będzie typowa historia miłosna. Chcę, aby ten film był wypełniony radością i zabawą. Wykorzystamy najbardziej szalone ruchy taneczne, jakie istnieją, aby dostarczyć widzom spektakularne widowisko. To będzie Super Bowl wśród filmów o striptizie zapowiedział gwiazdor.

Data premiery "Magic Mike’s Last Dance" nie została jeszcze ujawniona. Tytuł trafi do katalogu platformy streamingowej HBO Max.

"Magic Mike" to inspirowana biografią Channinga Tatuma opowieść o młodych mężczyznach, którzy zarabiają na życie rozbierając się przed damską publicznością. W obsadzie prócz Tatuma znaleźli się także m.in. Alex Pettyfer, Matthew McConaughey i Joe Manganiello. Nakręcona w 2012 roku produkcja zarobiła w kinach ponad 167 milionów dolarów. Trzy lata później premierę miał sequel zatytułowany "Magic Mike XXL" w reżyserii Gregory’ego Jacobsa. W kwietniu ubiegłego roku ogłoszono plan nakręcenia reality-show "The Real Magic Mike". Udział w nim wzięło dziesięciu uczestników, którzy "utracili swoją magię", a teraz mieli powalczyć o nagrodę pieniężną i tytuł Prawdziwego Magic Mike’a. Premiera tytułu na HBO Max odbyła się 16 grudnia.

