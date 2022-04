Kłótnia na planie

Thandiwe Newton została wyrzucona z obsady trzeciej części "Magic Mike’a", gdyż wdała się w karczemną awanturę z Channingiem Tatumem, główną gwiazdą tego filmu oraz jego producentem. Powodem ich utarczki było to, że poróżnili się opiniami na temat zachowania Willa Smitha, który na ostatniej gali Oscarów spoliczkował Chrisa Rocka. Po nagłośnieniu tego incydentu przez media, wytwórnia Warner Bros. próbowała załagodzić sytuację, twierdząc, że Newton musiała zrezygnować z roli z powodów rodzinnych.

Zadziwiające konsekwencje oscarowego skandalu

Zdjęcie Channing Tatum w sequelu "Magic Mike'a" / Capital Pictures / Claudette Barius / East News

Od początku kwietnia w Londynie trwają zdjęcia do kontynuacji popularnej historii o tancerzach erotycznych. Channingowi Tatumowi i spółce nie jest jednak dane pracować w spokoju. Otóż, jak donosi dziennik "The Sun", po 11 dniach zdjęciowych między Tatumem, a odtwórczynią głównej roli kobiecej, Thandiwe Newton doszło do niezwykle ostrej kłótni. Miało ich poróżnić to, jak interpretowali kontrowersyjne zachowanie Willa Smitha na Oscarach.

Nie jest jasne, kto jakie stanowisko reprezentował. Reżyser Steven Soderbergh próbował rozładować napięcie na planie, ale bezskutecznie. Według ustaleń "The Sun" Newton została zwolniona, gdyż Tatum nie chciał dalej z nią współpracować. Podobno tuż przed incydentem Newton miała się zachowywać na planie niczym diwa.

Kto zastąpi skonfliktowaną gwiazdę?

Zdjęcie Thandiwe Newton / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Już znaleziono jej następczynię. Jest nią Salma Hayek, która zresztą na co dzień mieszka w Londynie. Ekipa będzie musiała teraz na nowo nakręcić sceny, w których wcześniej wystąpiła Newton.

Po tym jak media doniosły o konflikcie między Tatumem i Newton, rzecznik prasowy Warner Bros wydał następujące oświadczenie: "Thandiwe Newton podjęła trudną decyzję, by zrezygnować z pracy przy produkcji +Magic Mike’s Last Dance+ wytwórni Warner Bros. Pictures, gdyż musi zająć się sprawami rodzinnymi". Można snuć domysły, czy powołanie się na okoliczności rodzinne nie jest tylko próbą uratowania wizerunku Newton.

Zdjęcie Salma Hayek / Everett Collection update HDD December 2012 / East News

