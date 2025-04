Ten rok będzie należał do Igi Lis. To przełomowy moment w jej karierze

Filmy Igi Lis na prestiżowych festiwalach

Ten rok być może będzie należał do Igi Lis. To przełomowy moment w jej karierze. 24-letnia córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa pokaże swoje dwa filmy na dwóch prestiżowych festiwalach.

Film "Bałtyk" otworzy 65. Krakowski Festiwal Filmowy. Ceremonia i światowa premiera pełnometrażowego dokumentu z udziałem reżyserki, licznej ekipy oraz zaproszonych gości odbędzie się 25 maja w kinie Kijów w Krakowie.

Z kolei krótki metraż "Za moich czasów" ("In My Day") znalazł się w prestiżowej selekcji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Pokazy odbędą się 10, 12 i 16 maja w Warszawie.

Reklama

"To dla mnie ogromna radość, że wśród tegorocznych tytułów @millenniumdocsagainstgravity znalazł się nasz krótkometraż @inmydayshort. Ten festiwal to dla mnie święto dokumentu, na które czekam cały rok" - napisała Iga Lis w mediach społecznościowych.



O czym opowiada ta 12-minutowa produkcja? Oto opis: "W rozmowach telefonicznych z wnuczkami, babcie odsłaniają historie miłości, straty i złamanych serc. Słowa, które dotąd pozostawały niewypowiedziane, wreszcie znajdują ujście - czasem po raz pierwszy. Ich opowieści to nie tylko zapis osobistych przeżyć, ale także echo wspólnych doświadczeń kobiet na przestrzeni lat. Film skłania do refleksji nad tym, co naprawdę sobie przekazujemy z pokolenia na pokolenie - nie tylko ból, ale także siłę, czułość i mądrość życiową".

Kim jest Iga Lis?

Iga Lis jest reżyserką filmową, absolwentką historii na London School of Economics i współtwórczynią projektów Olśnienie i Przebudzenie, mających na celu aktywizację wyborczą młodych Polaków. Zanim zajęła się filmem, pracowała m.in. jako modelka.

Ma na swym koncie realizację teledysku do utworu "Gelato" Taco Hemingway'a, który zdobył uznanie na festiwalu NewFilmmakers Los Angeles. Jest również autorką krótkiego metrażu "Za moich czasów" ("In My Day") oraz pełnometrażowego dokumentu "Bałtyk".

Iga Lis jest córką dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa oraz partnerką życiową popularnego muzyka Taco Hemingway'a.