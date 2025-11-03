Ten film powinny zobaczyć całe rodziny. Każde dziecko ma w sobie ogromną siłę

Trzyosobowa rodzina Niny trzyma się razem i ma swoją własną rutynę. Jedzą przed telewizorem, ponieważ kuchenny stół jest stanowiskiem pracy taty, który zawodowo zajmuje się animacją. Brat Niny, Junior, ćwiczy sztuczki karciane, a Nina opowiada mu wymyślone przez siebie bajki na dobranoc. Dziewczynka, która chce zostać pisarką, postanawia napisać o tym, jak w ich życiu pojawiła się Detti, nowa sympatia taty.

"To dość niekonwencjonalna historia, ponieważ Nina myśli, że jej problem polega na tym, że... nie ma problemu. A potem okazuje się, że jednak go ma - mianowicie nigdy tak naprawdę nie przeszła procesu żałoby po swojej mamie" - tłumaczyła sytuację Niny reżyserka Nóra Lakos, znana z inteligentnych filmów dla szerokiej publiczności, takich jak komedia romantyczna "Krem" (2020).

Ważnym elementem filmu są animacje. "Używamy animacji, by pokazać te najbardziej złożone emocje" - mówiła Lakos. - "Na przykład w jednej ze scen, kiedy Detti i ojciec Niny się całują, Nina 'rozpada się' jako animowana postać złożona z liter. Tak więc wszystko się łączy: pisanie, emocje i sytuacje, z którymi Nina musi się zmierzyć". Reżyserka podkreślała, że o poważnym temacie film opowiada w lekki, wręcz zabawowy sposób.

Film, który zwyciężył w Konkursie Głównym MFF Tauron Młode Horyzonty 2025 oraz otrzymał nagrodę European Children's Film Association (ECFA), wejdzie na ekrany w polskiej wersji językowej. Usłyszymy głosy m.in. Marii Maj, Aleksandry Domańskiej i Wojciecha Żołądkiewicza. O dialogi i teksty piosenek zadbał Bartek Fukiet.

"Przypadkiem napisałam książkę": O filmie

"Przypadkiem napisałam książkę" to poruszająca i pełna czułości opowieść o potędze słów, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie. Dwunastoletnia Nina odkrywa, że pisanie może być nie tylko pasją, ale także sposobem na radzenie sobie z emocjami. Dziewczynka zanurza się w świat wyobraźni i rodzinnych wspomnień, co pomaga jej mierzyć się z brakiem matki. Buduje również poczucie własnej wartości i otwiera serce na pierwszą miłość. To historia, która bawi, wzrusza i inspiruje, pokazując, że każde dziecko ma w sobie ogromną siłę.

"Przypadkiem napisałam książkę" w kinach od 7 listopada!