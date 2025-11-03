Ten film powinny zobaczyć całe rodziny. Każde dziecko ma w sobie ogromną siłę
Bohaterką wielokrotnie nagradzanego filmu familijnego "Przypadkiem napisałam książkę", jest dwunastoletnia Nina, która odkrywa uzdrawiającą moc pisarstwa oraz to, że każdy ma szansę na nowy start.
Trzyosobowa rodzina Niny trzyma się razem i ma swoją własną rutynę. Jedzą przed telewizorem, ponieważ kuchenny stół jest stanowiskiem pracy taty, który zawodowo zajmuje się animacją. Brat Niny, Junior, ćwiczy sztuczki karciane, a Nina opowiada mu wymyślone przez siebie bajki na dobranoc. Dziewczynka, która chce zostać pisarką, postanawia napisać o tym, jak w ich życiu pojawiła się Detti, nowa sympatia taty.
"To dość niekonwencjonalna historia, ponieważ Nina myśli, że jej problem polega na tym, że... nie ma problemu. A potem okazuje się, że jednak go ma - mianowicie nigdy tak naprawdę nie przeszła procesu żałoby po swojej mamie" - tłumaczyła sytuację Niny reżyserka Nóra Lakos, znana z inteligentnych filmów dla szerokiej publiczności, takich jak komedia romantyczna "Krem" (2020).
Ważnym elementem filmu są animacje. "Używamy animacji, by pokazać te najbardziej złożone emocje" - mówiła Lakos. - "Na przykład w jednej ze scen, kiedy Detti i ojciec Niny się całują, Nina 'rozpada się' jako animowana postać złożona z liter. Tak więc wszystko się łączy: pisanie, emocje i sytuacje, z którymi Nina musi się zmierzyć". Reżyserka podkreślała, że o poważnym temacie film opowiada w lekki, wręcz zabawowy sposób.
Film, który zwyciężył w Konkursie Głównym MFF Tauron Młode Horyzonty 2025 oraz otrzymał nagrodę European Children's Film Association (ECFA), wejdzie na ekrany w polskiej wersji językowej. Usłyszymy głosy m.in. Marii Maj, Aleksandry Domańskiej i Wojciecha Żołądkiewicza. O dialogi i teksty piosenek zadbał Bartek Fukiet.
"Przypadkiem napisałam książkę" to poruszająca i pełna czułości opowieść o potędze słów, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie. Dwunastoletnia Nina odkrywa, że pisanie może być nie tylko pasją, ale także sposobem na radzenie sobie z emocjami. Dziewczynka zanurza się w świat wyobraźni i rodzinnych wspomnień, co pomaga jej mierzyć się z brakiem matki. Buduje również poczucie własnej wartości i otwiera serce na pierwszą miłość. To historia, która bawi, wzrusza i inspiruje, pokazując, że każde dziecko ma w sobie ogromną siłę.
"Przypadkiem napisałam książkę" w kinach od 7 listopada!