"Netflix to ogromny biznes, który ma o wiele ważniejsze tytuły niż 'Blonde', jeśli chodzi o to, na co wydają swoje pieniądze. Potrafią zapłacić 400 milionów dolarów za film, więc produkcja za 22 miliony ich nie złamie. Chcą mieć jedynie możliwość przygotowania planu marketingowego, zanim w ogóle ruszą zdjęcia. Chcą zdecydować, w jaki sposób mówić o filmie. A przecież 'Blonde' zadebiutuje najwcześniej we wrześniu. Nie powinniśmy o nim jeszcze mówić, bo do tego czasu wszyscy będą mieli go dość" - stwierdził dyplomatycznie Dominik.