"Mission Impossible 2": popisy kaskaderskie Toma Cruise'a

Podobnie jak w pierwszej części, bohaterem filmu "Mission Impossible 2" jest Ethan Hunt, agent specjalny, w którego wciela się Tom Cruise. Tym razem musi ratować świat przed groźną substancją chemiczną o nazwie Chimera. Dynamiczna akcja, widowiskowe pościgi, znakomite efekty specjalne to nieodłączne elementy filmowej serii, które przyczyniły się do jej popularności na całym świecie.

Reżyser filmu, John Woo ("Nieuchwytny cel", Bez twarzy"), był zaszokowany, że jeden z najlepiej opłacanych aktorów świata ryzykuje, upierając się przy alpinistycznych wyczynach na szczytach gór w stanie Utah na wysokości ponad 600 metrów.

"Byłem naprawdę spanikowany, modliłem się. Gdy Tom wchodził na szczyt, nie mogłem patrzeć w monitor, byłem zbyt zdenerwowany. Scenę, w której Cruise wspina się na pionową ścianę, musieliśmy realizować 7 razy. Tylko jedna lina trzymała aktora i nie było tam niczego, czego mógłby się złapać. To było przerażające uczucie" - wyznał.

"Tom tryska energią i uwielbia robić szalone, ryzykowne rzeczy. Lubi szybkość - mówi szybko, chodzi szybko i wciąż chce się sprawdzać. Podsunęło mi to na myśl zrealizowanie kilku szalonych scen, takich jak ta z pościgiem na motocyklu" - dodał reżyser.

Poza Tomem Cruisem w filmie wystąpili także: Dougray Scott, Anthony Hopkins, Brendan Gleeson, Thandiwe Newton czy Ving Rhames.

"Mission Impossible 2" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja filmu?

Film "Mission Impossible 2" będzie można zobaczyć już dziś, 14 listopada o godz. 22.00 w Czwórce.

