"Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń" zniknie z HBO Max 31 sierpnia 2022 r.

" Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń " to adaptacja serii popularnych książek dla dzieci. Film opowiada historię trójki rodzeństwa Baudelaire, których rodzice zginęli w pożarze. 14-letnia Violet, 12-letni Klaus i najmłodsza z rodzeństwa Sunny, która słynie z bardzo ostrych ząbków. Po śmierci rodziców opiekę nad dziećmi przejmuje daleki wuj - Hrabia Olaf. Krewny będzie robił wszystko, aby przejąć wielki majątek rodzeństwa.

Reklama

W filmie występują: Jim Carrey , Meryl Streep , Jude Law , Timothy Spall , czy Emily Browning .

Wideo youtube

"Dziewczyna z portretu": Film zostanie usunięty z HBO Max 31 sierpnia 2022 r.

" Dziewczyna z portretu " to wstrząsająca opowieść o niezwykłej parze duńskich artystów – Gerdzie i Einarze Wegenerach. Gerda była utalentowaną rysowniczką i malarką, największą popularność przyniosły jej prace o charakterze erotycznym. Na pewnym etapie jej kariery do obrazów i rysunków w kobiecym przebraniu zaczął jej pozować mąż – Einar. Stało się to początkiem wielkiej transformacji mężczyzny, który odkrył w sobie kobietę. Einar Wegener jest pierwszym znanym przypadkiem chirurgicznej zmiany płci (1930 r.). Po transformacji stał się Lili Elbe. Na każdym etapie zmiany wiernie towarzyszyła mu Gerda.

W rolach głównych wystąpił Eddie Redmayne oraz Alicia Vikander .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyna z portretu" [trailer] materiały dystrybutora

"Ex Machina" zniknie z HBO Max 31 sierpnia 2022 r.

"Ex Machina" to film science-fiction w reżyserii Alexa Garlanda. Programista jednej z największych firm internetowych wygrywa konkurs, którego nagrodą jest tygodniowy pobyt w górskiej posiadłości swojego szefa. Przybywając na miejsce, Caleb odkrywa, że jest częścią przełomowego eksperymentu.

W rolach głównych wystąpili: Domhnall Gleeson , Oscar Isaac oraz Alicia Vikander.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ex Machina" [trailer]

"Wojenne dziewczyny": Serial zostanie usunięty z Netfliksa 1 września 2022 r.

Irka - młoda kobieta pochodząca z inteligenckiej, patriotycznej rodziny, Ewa - dziewczyna ze środowiska drobnych przestępców oraz Marysia - córka bogatego żydowskiego przemysłowca z Łodzi.

Co łączy te trzy kobiety? Wybuch wojny zabrał im beztroską młodość, a terror okupantów pozbawił ich rodzin i ukochanych.

W serialu występują: Aleksandra Pisula, Vanessa Aleksander, Marta Mazurek, Michał Czernecki oraz Maria Dębska.

Wideo youtube

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [sierpień/wrzesień 2022 r.]

"Mały brązowy miś" - 31.08

"Siedmiu i ja" - 31.08

"Fangbone!" - 31.08

"Wojenne dziewczyny" - 01.09

"Justice" - 01.09

"Na złej drodze" - 07.09

"Diamond city" - 17.09

"Charité na wojnie" - 19.09

"Mobile Suit Gundam UC" - 19.09

"Charite" - 19.09

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [sierpień/wrzesień 2022 r.]

"Baranek Shaun: Lamy na farmie" - 30.08

"Baranek Shaun: Przygody na farmie" - 30.08

"Ostrza chwały" - 31.08

"Antebellum" - 31.08

"Nick i Norah" - 31.08

"Cicha impreza" - 31.08

"Wyścig o wszystko" - 31.08

"Diablada" - 31.08

"Dziecko w drodze" - 31.08

"Ogień" - 31.08

"Lot" - 31.08

"Wierzba" - 31.08

"Dzień Niepodległości: Odrodzenie" - 31.08

"Barb i Star Jadą do Vista Del Mar" - 31.08

"Serce świata" - 31.08

"Przyjaciel" - 31.08

"Tygrys" - 31.08

"Plan doskonały" - 31.08

"Drukowanymi literami" - 31.08

"Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń" - 31.08

"Więzienny eksperyment" - 31.08

"Dziewczyna z portretu" - 31.08

"Młodzi, do dzieła!" - 31.08

"Póki trwa wojna" - 31.08

"Wirtuoz. Pojedynek zabójców" - 31.08

"Dziewczynka z Parku Igieł" - 31.08

"Odlotowy duet" - 31.08

"Arktyka" - 31.08

"Syn" - 31.08

"Ex Machina" - 31.08

"Gwiezdny pył" - 31.08

"Test na przyjaźń" - 09.09

"Elity z wybrzeża" - 12.09

Jakie filmy znikają z Amazon Prime Video? [sierpień/wrzesień 2022 r.]

"Jak wytresować smoka 3" - 03.09

"Nowe oblicze Greya" - 05.09

Zobacz też:

"Purpurowe serca": Patriotyczny wyciskacz łez

"Avatar" wraca na kinowe ekrany! Jest nowy zwiastun