"Avatar" to film przekraczający granice wyobraźni. James Cameron zaczął myśleć o jego realizacji piętnaście lat przed premierą, ale wtedy jeszcze technika nie pozwalała na nakręcenie takiego filmu, o jakim marzył reżyser. Prace nad "Avatarem" trwały cztery lata; wykorzystano rewolucyjne techniki realizacji, które zapierają dech w piersiach. "Avatar" zrealizowano z wielkim rozmachem i ogromnym budżetem szacowanym na 237 milionów dolarów. Film został wykonany w dwóch technikach: tradycyjnej 2D i zupełnie nowej technice 3D.



Film opowiada historię Jake'a Sully'ego - sparaliżowanego byłego komandosa, który dostaje szansę odzyskania zdrowego ciała. Musi jednak wziąć udział w specjalnym programie militarnym... Jake trafia na Pandorę: planetę zamieszkiwaną przez Na'vi - człekopodobna rasę, która według ludzi żyje na prymitywnym poziomie, a w rzeczywistości jest dużo bardziej zaawansowana. Wysokie na dziesięć stóp, pokryte niebieską skórą Na'vi żyją w swoim świecie w zgodzie z naturą zachowaną w nienaruszonym stanie.

Niestety ludzie poszukujący na terenie Pandory cennych minerałów zagrażają egzystencji Na'vi. Ponieważ ludzie są niezdolni do oddychania na Pandorze, stworzyli hybrydy zwane Avatarami. Opracowali technologię łączącą umysł człowieka z ciałem Avatara, dzięki czemu przebywanie na obcej planecie staje się możliwe. Dzięki Avatarowi Jake znowu staje na nogach. Jake poznaje Naytiri - piękną Na'vi, która ratuje mu życie i choć początkowo jest do Sully'ego negatywnie nastawiona, ich relacja ulega zmianie? Dzięki Naytiri Jake coraz lepiej poznaje rasę Na'avi. W końcu będzie musiał opowiedzieć się za jedną ze stron i wziąć udział w bitwie, która przesądzi o losach całego świata.



"Avatar: Istota wody": O czym opowie film?

Akcja filmu "Avatar: Istota wody" (premiera 16 grudnia 2022) rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

Producent filmu Jon Landau, zdradził, że wszystkie cztery kontynuacje "Avatara" będą skupione na temacie rodziny. Cameron pracuje nad tymi filmami jednocześnie. Choć temat filmów będzie podobny, każda z części ma być osobną historią zakończoną wyraźnym finałem. "Musieliśmy się upewnić, że widzowie dostaną film, którego nie będą mogli doświadczyć nigdzie indziej. Koniecznie będą musieli zobaczyć go w kinach" - stwierdził Landau.

"Avatar: Istota wody": Przygoda, której nie zapomnicie

"Zaprojektowaliśmy ten film w taki sposób, żeby trzeba go było oglądać na jak największym ekranie, by móc się dać porwać technice 3D. Testujemy nim granice możliwości kina" - zapewnił James Cameron na odbywającym się w Las Vegas wydarzeniu CinemaCon zorganizowanym dla właścicieli kin.

"Avatar: Istota wody" ma pokazać wodną część Pandory, dlatego tak ważne było udoskonalenie możliwości techniki motion capture.



"To niewątpliwy skok w stosunku do pierwszej części 'Avatara' , więc musicie być na to przygotowani. To przygoda, której nigdy nie zapomnicie. Zatyka mnie, gdy tylko o tym mówię. Pod koniec ubiegłego roku otrzymałam możliwość zobaczenia dwudziestu minut tego filmu. Zaparło mi dech w piersiach. Poruszył mnie do łez" - aktorka Zoe Saldana zdradziła w rozmowie z magazynem "People".

