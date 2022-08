"Thor: Miłość i grom": Premiera na Disney+

Film "Thor: Miłość i grom" trafił do kin na całym świecie 8 lipca. Do tej pory zarobił blisko 740 milionów dolarów. Nie jest to jednak wynik ostateczny, bo w niektórych krajach, m.in. w Polsce, wciąż jest wyświetlany. Kto nie zdąży go obejrzeć na dużym ekranie, będzie mógł to zrobić w domu. 8 września dzieło Taiki Waititiego będzie miało bowiem premierę na platformie Disney+.

Wideo "Thor: Miłość i grom" [trailer 2]

"Thor: Miłość i grom" nie jest jedyną atrakcją przygotowaną przez platformę streamingową Disney+ z okazji Disney+ Day. Inną propozycją platformy jest m.in. dokumentalny film "Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return", pokazujący kulisy tworzenia serialu "Obi-Wan Kenobi". Znajdą się w nim nigdy wcześniej niepublikowane materiały zza kulis oraz wspomnienia gwiazd serialu.

W podobnym tonie utrzymany zostanie też "Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder", w którym pokazane zostaną kulisy powstawania filmu "Thor: Miłość i grom". Fani Marvela mogą liczyć na nowe materiały z planu tego filmu, jak również wywiady z jego twórcami i obsadą.

Niespodzianka czeka też na fanów "Krainy lodu". Obydwie części tej animowanej serii zostaną udostępnione w wersji karaoke, co pozwoli na śpiewanie filmowych piosenek wraz z bohaterami. Z kolei fanów tańca może zainteresować "Dancing with the Stars: The Pros' Most Memorable Dances", w którym zostaną pokazane najlepsze numery taneczne gwiazd amerykańskiego "Tańca z gwiazdami".