"Tango": Kulisy głośnego "Ostatniego tanga w Paryżu". Co działo się na planie?

Wyreżyserowany przez Bernardo Bertolucciego melodramat "Ostatnie tango w Paryżu" z 1972 roku przeszedł do historii kina za sprawą śmiałych scen erotycznych. Sprawiły one, że we Włoszech film został zakazany. Występująca w produkcji Maria Schneider musiała przejść kurację w szpitalu psychiatrycznym. I to właśnie jej punkt widzenia zostanie pokazany w serialu "Tango", który będzie poświęcony kulisom powstawania skandalizującego dzieła Bertolucciego.

Marlon Brando i Maria Schneider w scenie z "Ostatniego tanga w Paryżu" /NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM