" Thor: Miłość i grom " wkrótce pojawi się w kinach, a jego twórca, Taika Waititi ujawnił w The Late Show With Stephen Colbert, że ekipa jego mocdokumentu o wampirach " Co robimy w ukryciu " z 2014 r., przywłaszczyła sprzęt pozostały w studiu po kręceniu filmu " Hobbit ", Petera Jacksona .

"Kiedy wspólnie z Jemaine [Clement, współscenarzysta i gwiazda filmu] kręciliśmy "Co robimy w ukryciu", mieliśmy bardzo mały budżet, żeby zrobić ten film. Akurat wtedy skończyły się zdjęcia do "Hobbita"" wyjaśnił Waititi.

"A więc nasz scenograf… nie wiem, czy powinienem to mówić. Dobrze, zrobię to - nasz scenograf, w środku nocy, zabrał swoją ekipę do studia "Hobbit" i ukradł wszystkie zdemontowane, zepsute green screeny i materiały budowlane"

Budżet przeznaczony na produkcję "Co robimy w ukryciu" był o około 200 milionów dolarów niższy niż na "Hobbit: Pustkowie Smauga", który ukazał się w 2013 roku.

"Nigdy nie rozmawiałem o tym z Peterem Jacksonem. Nie wiem, czy w ogóle o tym wie. Lubię to opowiadać na imprezach, ale nie wiem, czy sam to słyszał."

"Co robimy w ukryciu": O czym jest?

"Co robimy w ukryciu" jest wybuchową mieszanką horroru i czarnej komedii zrealizowaną w modnej konwencji mockumentu. Viago (379 l.), Deacon (183 l.), Vladislav (862 l.) i Petyr (8000 l.) mieszkają razem na przedmieściach współczesnego Wellington w Nowej Zelandii.

Ich życie rozpoczyna się dopiero po zmroku, kiedy to opuszczają trumny i legowiska, by stawić czoła codzienności, która również dla wampirów bywa niełatwa. Nieśmiertelność i pragnienie świeżej ludzkiej krwi już dawno przestały być ich głównym zmartwieniem, bo współczesność stawia przed nimi nowe wyzwania.

