Taika Waititi: Serial z przyjacielem

Stacja FX zamówiła pierwszy sezon serialu "Reservation Dogs", którego bohaterami jest czworo rdzennych Amerykanów mieszkających w wiejskich rejonach Oklahomy. Scenariusz pierwszego odcinka serialu napisali Taika Waititi oraz Sterlin Harjo, który go wyreżyserował. Finalnie cały pierwszy sezon liczył będzie osiem odcinków, a jego premiera została zaplanowana na przyszły rok.

Taika Waititi ostatnio cpraz częściej angażuje się w tworzenie seriali /Kevin Winter /Getty Images

Tytuł serialu "Reservation Dogs" ("Psy z rezerwatu") to nawiązanie do tytułu głośnego debiutu fabularnego Quentina Tarantino, filmu "Reservoir Dogs" ("Wściekłe psy"). Jak donosi portal "The Wrap", jego bohaterowie spędzać będą czas zarówno na popełnianiu przestępstw, jak i walce z przestępcami. W rolach głównych wystąpią D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis oraz Lane Factor. Gościnnie w "Reservation Dogs" zobaczymy Tamarę Podemski, Zahna McClarnona, Macona Blaira, Kirka Foksa, Matty'ego Cardarople'a, Dallasa Goldtootha, Lil Mike’a oraz Funny’ego Bone’a.



"Przy tworzeniu tej niewiarygodnie zabawnej historii młodości, odwagi i nieszczęścia, Sterlin Harjo czerpał garściami ze swoich doświadczeń rdzennego mieszkańca Oklahomy. Taika Waititi użyczył swojego niewiarygodnego talentu, pomagając Sterlinowi i jego partnerowi kreatywnemu Garrettowi Baschowi wyprodukować unikalny i oryginalny serial, który niedługo pokażemy widzom" - powiedział o serialu "Reservation Dogs" jeden z jego producentów.

"Jesteśmy długoletnimi przyjaciółmi, więc nie dziwi fakt, że znaleźliśmy projekt, przy którym możemy pracować razem. Nie ma lepszego sposobu na podzielenie się naszymi doświadczeniami niż zrobienie serialu, który celebruje dwa uzupełniające się style opowiadania charakterystyczne dla naszych społeczności. Mój z Oklahomy i Taiki z Aotearoy" - dodał Sterlin Harjo.

"Reservation Dogs" będzie drugim serialem stacji FX, z którym związany jest Taika Waititi. Również tam (a w Polsce na portalu streamingowym HBO GO) można zobaczyć serial "Co robimy w ukryciu", którego jest producentem. Oparta na motywach filmu pod tym samym tytułem wyreżyserowanego przez Waititiego i Jemaine’a Clementa produkcja w przyszłym roku doczeka się trzeciego sezonu.