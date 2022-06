Choć powrót do ikonicznych postaci z uniwersum "Gwiezdnych wojen" sprawdza się w serialach, filmom to przywiązanie do klasyki zaczyna ciążyć. Zmienić chciałby to Taika Waititi ( "Thor: Miłość i grom" , "Jojo Rabbit" , "Szalony świat Louisa Waina" ), który zapowiada rozszerzenie słynnego uniwersum oraz to, że nie będzie oglądał się na postaci, które miały w nim już swoje pięć minut.

"Gwiezdne wojny": Będą zmiany!

Choć fani "Gwiezdnych wojen" nie mogą narzekać na brak serialowych projektów związanych z tym uniwersum, dziewiąty epizod filmowej serii z 2019 roku - "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - był póki co ostatnim, jaki pojawił się na dużym ekranie.

Wiele wskazuje na to, że na kolejny film fabularny z uniwersum "Gwiezdnych wojen" przyjdzie czekać do grudnia 2025 roku. Wtedy to film reżyserowany przez Waititiego trafi do kin.

"Myślę nad rozszerzeniem uniwersum 'Gwiezdnych wojen', bo to uniwersum tego potrzebuje. Nie sądzę, abym był przydatny do nakręcenia opowieści z tego uniwersum, w której widzowie otrzymają historię o budowie Sokoła Millennium albo o babce Chewbakki" - zapewnia nie bez ironii Taika Waititi w rozmowie z magazynem "Total Film".

Na razie jednak nie są znane żadne szczegóły filmu Waititiego. "Chciałbym stworzyć coś zupełnie nowego. Nowe postaci i po prostu rozszerzyć świat tego filmu. W przeciwnym razie byłaby to bardzo malutka historia" - dodaje autor.

Pochodzący z Nowej Zelandii reżyser nie jest jedynym twórcą, który zajmie się kręceniem kolejnego filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W 2027 roku do kin ma trafić wyreżyserowany przez Patty Jenkins ("Wonder Woman") film o roboczym tytule "Rogue Squadron".

Pomimo braku nowych filmów fabularnych uniwersum "Gwiezdnych wojen" ma się dobrze. Świadczy o tym lista seriali już dostępnych i tych czekających na premierę, których akcja rozgrywa się w świecie stworzonym przez George’a Lucasa. Wszystkie one znalazły się na platformie streamingowej Disney+ , która od wtorku 14 czerwca dostępna jest również w Polsce.

