Ta rola przyniosła mu sławę i uznanie. Dlaczego nie powróci w sequelu?

Eisenberg promuje właśnie "Iluzję 3" Rubena Fleishera, która wejdzie do kin 14 listopada 2025 roku. Przy okazji wizyty w "Today" został zapytany o swoją nieobecność w "The Social Reckoning". Odpowiedział po chwili zastanowienia.

Jesse Eisenberg o "The Social Reckoning". "To będzie genialny film"

"Słuchajcie, mówiąc szczerze, [nie wystąpię w ‘The Social Reckoning’] z powodów, które nie mają nic wspólnego z tym, jak wspaniały będzie to film. Gdy wcielasz się w jakąś postać, czasem czujesz, że zakończyłeś ten etap" – stwierdził Eisenberg, któremu rola Zuckerberga przyniosła pierwszą w karierze nominację do Oscara. Drugą otrzymał za scenariusz "Prawdziwego bólu", który także wyreżyserował.

Eisenberg dodał, że "The Social Reckoning" zapowiada się świetnie. "Przyjaźnię się z Aaronem Sorkinem, który to napisał i stanie z kamerą. Jeszcze raz, nie biorę w tym udziału z powodów, które nie mają związku z tym, jak genialny będzie to film" – zapewniał.

"The Social Reckoning". O czym opowie sequel "The Social Network"?

"The Social Network" Davida Finchera opowiadało o założeniu platformy społecznościowej Facebook. Obraz zarobił na całym świecie 226 milionów dolarów oraz otrzymał liczne nagrody, w tym trzy Oscary – za scenariusz adaptowany, muzykę i montaż.

"The Social Reckoning" nawiąże do publikacji dziennikarza Jeffa Horowitza w "Wall Street Journal" z 2021 roku. Film skupi się na wpływie mediów społecznościowych na społeczeństwo. W Horowitza wcieli się Jeremy Allen White (serial "The Bear"). Sygnalistkę Frances Haugen zagra Mikey Madison, laureatka Oscara za "Anorę".

Rolę Zuckerberga przejął Jeremy Strong, laureat licznych wyróżnień za serial "Sukcesja", nominowany do Oscara za "Wybrańca". "To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałem" – przyznał aktor w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Dodał, że nie rozmawiał z Eisenbergiem o roli Zuckerberga. "Myślę, że nie miałoby to żadnego wpływu na to, co zrobię z tą postacią" – przyznał.