Ta komedia rozbawiała widzów do łez. Wywoływała uśmiech bez cienia żenady

"Wkręceni": O czym opowiada film?

Franczesko (Adamczyk), Fikoł (Opania) i Szyja (Domagała) pracują na Śląsku w lokalnej fabryce samochodów. Niestety, dyrekcja decyduje się na grupowe zwolnienia i trzej przyjaciele trafiają na bezrobocie. Kiedy firma przelewa na ich konta odprawę, umawiają się na krótki wypad do Warszawy - ostatnie "szaleństwo", nim będą musieli zacisnąć pasa... Jednak prawdziwa przygoda ma się dopiero zacząć... Trójka kumpli zostaje omyłkowo wzięta za kogoś, kim nie są - tak brzmiał opis jednego z najpopularniejszych filmów Piotra Wereśniaka. Komedia zadebiutowała na ekranach kin dokładnie 10 lat temu - 10 stycznia 2014 roku.

Reklama

"Wkręceni": Barwni bohaterowie Adamczyka, Opani i Domagały

Franek Szpak alias Franczesko (Piotr Adamczyk) to sympatyczny, uśmiechnięty - facet, który umie radzić sobie w życiu. Pracował już niemal w całej Europie i w każdym możliwym zawodzie. Ale w głębi serca szczęśliwy czuje się tylko w Polsce - gdzie może opiekować się matką i pragnie znaleźć prawdziwą miłość...W rodzinnym Podgórzu Śląskim Franczesko adoruje lokalną piękność: Martę (Katarzyna Glinka). Niestety, szybko odkrywa, że dziewczynie zależy tylko na pieniądzach. I razem z etatem w fabryce - oraz stałą pensją - traci również ukochaną...To właśnie Franek namawia kolegów na wypad do Warszawy. W trakcie szalonej podróży - w Zarzeczu - poznaje uroczą i wyzwoloną Maję (Dominika Kluźniak), córkę lokalnego prezydenta...

"Gram Franka Szpaka, pracownika śląskiej fabryki samochodów, zostałem zwolniony z pracy wraz ze swoimi kolegami. Postanowiliśmy to nieszczęście przekuć w jakąś przyjemność, dlatego szalejemy wydając odprawę w Warszawie, a potem następuje już tak naprawdę komedia omyłek i pomyłek, ponieważ biorą nas za kogoś innego" - opowiadał o swojej roli Piotr Adamczyk.

Zenek Kozioł - dla przyjaciół Fikoł (Bartosz Opania) to facet z sercem na dłoni - na tyle pojemnym, że co chwila zakochuje się w innej dziewczynie. Jest szczery, uczuciowy i nie zawsze umie zapanować nad emocjami... A do tego lubi dobrą zabawę i zwykle nie myśli o jej konsekwencjach.

Tomek Zarówny czyli Szyja (Paweł Domagała) - specjalista od mielonych, bigosu i schabu, czyli kucharz w zakładowej stołówce. Szczęśliwie żonaty pantoflarz. W domu sprząta, pierze, prasuje... A bez zgody ukochanej nie ma odwagi nawet wyjść z kumplami do pubu. I potulnie przyznaje, że głową rodziny jest żona, a on co najwyżej szyją... Jednak w końcu Szyja się buntuje. Gdy koledzy proponują wypad do stolicy, Tomek od razu się zgadza. A Jadzię okłamuje - mówiąc, że wyjeżdża na szkolenie dla bezrobotnych.

"Wkręceni": Gwiazdorska obsada

W filmie oprócz Piotra Adamczyka, Bartosza Opani oraz Pawła Domagały wystąpili również: Kamilla Baar, Dominika Kluźniak, Krzysztof Stelmaszyk, Kacper Kuszewski, Katarzyna Glinka, Julia Kamińska, Monika Krzywkowska.

"Wkręceni": Kolejna komedia w dorobku Piotra Wereśniaka

"Wkręceni" powstali na podstawie scenariusza Piotra Wereśniaka, który był także reżyserem produkcji. Na przestrzeni lat Wereśniak otrzymał wiele nagród, w tym był laureatem amerykańskiej Hartley-Merrill Award. Stanął za kamerą takich hitów jak "Oh, Karol 2", "Zróbmy sobie wnuka", czy seriali telewizyjnych jak "Kryminalni" czy ostatnio "Domek na szczęście".

"Scenariusz jest napisany dosyć precyzyjnie, ale daję aktorom swobodę - opowiadał przed premierą "Wkręconych" Piotr Wereśniak. "Mogę sobie na to pozwolić, bo to dobrzy aktorzy, którzy potrafią improwizować. (...) Robię więcej wersji scen - śmieszniejsze i mniej śmieszne, delikatne i ostre. Nie mamy żadnych ograniczeń".

"Komedie ze stajni Piotra Wereśniaka rządzą się podobnymi prawami i podobną recepcją: u amatorów rodzimego kina komercyjnego wywołują ból przepony, u jego anty-fanów - ból zębów. Jednak w najnowszy film twórcy przy odrobinie dobrej woli można się wkręcić o wiele łatwiej, niż w którykolwiek z poprzednich w jego dorobku. W nowym obrazie, z Piotrem Adamczykiem, Bartoszem Opanią i Pawłem Domagałą w rolach głównych, poza ładnymi zdjęciami i estetycznymi twarzami aktorów da się bowiem znaleźć także kilka gagów i dowcipów, które bez zażenowania wywołują uśmiech na ustach widza" - pisał w recenzji dla Interii Artur Zaborski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wkręceni" [trailer]

Zobacz też:

Sławni, bogaci i atrakcyjni. Mają wszystko, oprócz wysokiego wzrostu. Oto najniżsi aktorzy!