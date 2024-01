Spis treści: 01 Peter Dinklage: Wzrost nie ma znaczenia

02 Najniżsi aktorzy: Danny DeVito i historia niskiego fryzjera

03 Chłopięca uroda i niski wzrost: Michael J. Fox

04 Najniżsi polscy aktorzy: Ile wzrostu ma Jacek Braciak?

05 Daniel Radcliffe: Ile wzrostu ma filmowy Harry Potter?

06 Artur Barciś: Utalentowany aktor o niskim wzroście

07 Najniżsi aktorzy: Al Pacino, Tom Cruise i Robert Downey Jr.

08 Najniżsi aktorzy z Polski: Kuszewski, Wieczorkowski i Cypryański

Najniżsi aktorzy od lat udowadniają, że najważniejsze są umiejętności i talent. Okazuje się, że wcale nie trzeba mieć 180 centymetrów wzrostu, by przyciągać wzrok kobiet i grać główne role w przebojach kinowych. Oto ranking najniższych aktorów z kraju i zagranicy, którym osoby wyższe mogą pozazdrościć sukcesów i powodzenia.

Peter Dinklage: Wzrost nie ma znaczenia

Amerykański aktor otwiera nasz ranking najniższych gwiazd. Znany głównie z serialu "Gra o tron" Peter Dinklage , a ostatnio z tytułowej roli w filmie "Cyrano" , od dziecka marzył, by występować. Dinklage ma 135 cm wzrostu. To przez chorobę genetyczną achondroplazję (inaczej karłowatość, niskorosłość), której głównym objawem są zaburzenia wzrostu. To jednak nie przeszkadza aktorowi zdobywać serca widzów na całym świecie.

Najniżsi aktorzy: Danny DeVito i historia niskiego fryzjera

Danny DeVito to aktor, któremu popularność przyniosły role w takich filmach, jak "Lot nad kukułczym gniazdem", "Wojna państwa Rose", "Miłość, szmaragd i krokodyl", "Dorwać małego", "Tajemnice Los Angeles", "Powrót Batmana" czy w serialu "Taxi". Można go podziwiać już od 50 lat, a zaczynał jako fryzjer. Zanim zdobył uznanie jako aktor, pracował w salonie kosmetycznym swojej siostry. Niski wzrost i brak urody uważa za swój atut. Ile wzrostu ma Danny DeVito? Gwiazdor mierzy 152 cm wzrostu.

Zdjęcie Danny DeVito w filmie "Bliźniacy" obok Arnolda Schwarzenegera. Aktor ma 152 centymetry wzrostu. / Mary Evans Picture Library

Chłopięca uroda i niski wzrost: Michael J. Fox

Kanadyjskiego aktora Michaela J. Foxa zna każdy, kto choć raz zetknął się z serią filmów "Powrót do przyszłości" . To opowieść o nastolatku, odbywającym podróż w czasie, który - by móc powrócić do rzeczywistości - musi upewnić się, że jego przyszli, obecnie nastoletni rodzice, poznają się i zakochają w sobie. Michael J. Fox to jeden z najniższych aktorów, którego również uroda często zmuszała do wybierania ról niedojrzałych mężczyzn, wkraczających w dorosłe życie. Michael J. Fox ma 163 cm wzrostu.

Najniżsi polscy aktorzy: Ile wzrostu ma Jacek Braciak?

Jacek Braciak to utalentowany polski aktor. Laureat trzech Orłów - Polskich Nagród Filmowych - ma na swym koncie role w tak uznanych produkcjach, jak "Kler", "Róża", "Wołyń", "Edi", "Córka trenera", "Moje wspaniałe życie". Choć los nie obdarzył Braciaka wysokim wzrostem, polski aktor świetnie sobie radzi i umiejętnie wykorzystuje swój talent aktorski. Ile wzrostu ma Jacek Braciak? Braciak ma dokładnie tyle samo wzrostu, co Michael J. Fox, czyli mierzy 163 cm.

Zdjęcie Jacek Braciak to jeden z najniższych polskich aktorów. / Niemiec / AKPA

Daniel Radcliffe: Ile wzrostu ma filmowy Harry Potter?

W rankingu najniższych męskich gwiazd znalazł się również brytyjski aktor Daniela Radcliffe'a . Znany wszystkim z serii filmów o Harrym Potterze gwiazdor, skończy w tym roku 33 lata. Pierwsze aktorskie kroki stawiał już w szkole, w wieku 8 lat poszedł na swój pierwszy casting, a dwa lata później zadebiutował na ekranie w filmie "David Copperfield". W 2001 roku zagrał u boku Pierce'a Brosnana i Jamie Lee Curtis w filmie "Krawiec z Panamy". Aby dostać rolę Harry'ego Pottera, pokonał ponad dwa tysiące kandydatów. Daniel Radcliffe ma 165 cm wzrostu.

Zdjęcie Daniel Radcliff mierzy 165 cm wzrostu. / Jim Spellman / Getty Images

Artur Barciś: Utalentowany aktor o niskim wzroście

Polski aktor Artur Barciś znany jest przede wszystkim z roli Tadeusza Norka w kultowym serialu "Miodowe lata". Zarówno widzowie, jak i krytycy cenią go za charakterystyczne filmowe role drugoplanowe. Można było go podziwiać m.in. w "Dekalogu" Kieślowskiego, "Ucieczce z kina Wolność" czy "Pułkowniku Kwiatkowskim". Często występuje w spektaklach teatralnych. Barciś to jeden z najniższych polskich aktorów - ma 169 cm wzrostu.

Zdjęcie Artur Barciś z synem Franciszkiem. / AKPA

Najniżsi aktorzy: Al Pacino, Tom Cruise i Robert Downey Jr.

Choć trudno w to uwierzyć, tylko 170 cm mierzy Tom Cruise. Identyczny wzrost ma Al Pacino. Niewiele wyższy jest Robert Downey Jr., który mierzy 173 cm. Aktorzy należą do czołówki światowego kina, jednak wszyscy są średniego wzrostu.

Zdjęcie Tom Cruise ma tylko 173 cm wzrostu. / Michael Kovac / Getty Images

Najniżsi aktorzy z Polski: Kuszewski, Wieczorkowski i Cypryański

Najniżsi aktorzy, którzy popularność zdobyli dzięki polskim produkcjom, to między innymi znany z serialu "M jak miłość" Kacper Kuszewski . Serialowy Marek Mostowiak ma 171 cm wzrostu. Tylko centymetr więcej mierzy, znany chociażby z serialu "Czas honoru", Jan Wieczorkowski .