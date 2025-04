Szokująca metamorfoza Dwayne'a Johnsona. To będzie jego rola życia?

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Studio A24 podzieliło się z widzami zwiastunem wyczekiwanego filmu biograficznego o tytule "The Smashing Machine". Dwayne Johnson, który w produkcji wcieli się w legendarnego Marka Kerra, dołożył wielu starań, by upodobnić się do słynnego zawodnika MMA i UFC. Już teraz mówi się, że to może być jedna z najważniejszych ról w jego filmowym dorobku.

Zdjęcie Dwayne Johnson / FREDERIC J. BROWN/AFP / East News