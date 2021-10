Szokująca fryzura Matta Damona. "Coś ty zrobił"?

Przy okazji wizyty w programie "The Tonight Show" Matt Damon przypomniał pewien szalony wieczór w Dublinie. Wypił wtedy z żoną kilka drinków i... "Pozwoliłem dzieciom farbować włosy na czerwono. Zasadniczo, byłem ich projektem artystycznym (..). Później uznały, że zrobią mi irokeza. I to zrobiły" - wspominał Damon.

Matt Damon: Czerwony irokez

Żeby było zabawniej, tego wieczora był umówiony na rozmowę na FaceTime’ie z Bono - panowie mieli ze sobą kontakt podczas pandemii, gdyż Bono mieszka w tej samej dzielnicy Dublina, gdzie zaszył się Damon. Lider U2, widząc go, krzyknął "Coś ty zrobił?!".



Później gospodarz talk-show, Jimmy Fallon, pokazał czarno-białe zdjęcie Damona w szokującej fryzurze, wykonane telefonem przez żonę gwiazdora. Aktor dodał, że na żywo prezentował się jeszcze bardziej absurdalnie. "Włosy były w rzeczywistości bordowe, wyglądałem jak kogut" - śmiał się Damon.

Wideo