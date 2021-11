​"Szef Roku" z rekordową ilością nominacji do Nagród Goya

Obok "Szefa Roku" na podium znalazły się - "Maixabel" w reżyserii Icíar Bollaín z Luisem Tosarem (14 nominacji) oraz "Matki równoległe" Pedra Almodovara z Penélope Cruz (8 nominacji). Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 12 lutego 2022 roku w Pałacu Sztuk w Walencji.



Jak daleko posunie się Blanco ( Javier Bardem ), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, aby otrzymać lokalną nagrodę dla najlepszego biznesu? Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów! Aby dopiąć swego, wyrachowany "dobry szef" bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji.



"Szef Roku" to przenikliwe studium charakterów, a równocześnie przesiąknięta kąśliwym humorem satyra społeczna na środowisko pracy.



"Szef Roku" jest również hiszpańskim kandydatem do Oscara. Film w polskich kinach już od piątku, 3 grudnia.



