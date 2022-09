Kto jeszcze nie widział tej brawurowej komedii romantycznej, ma na to szansę! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy szybki, 24-godzinny KONKURS! Do wygrania jest 60 podwójnych zaproszeń na film "Szczęścia chodzą parami" do sieci kin Cinema City na terenie całej Polski.



Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie: "Jaka jest Twoja recepta na szczęśliwy związek?"



Odpowiedzi prosimy wysyłać do 13:00 w piątek, 23.09.2022 na adres: konkursy.film@firma.interia.pl



Regulamin konkursu: https://bit.ly/3ebNdtZ

Reklama

"Szczęścia chodzą parami": O czym opowiada film?

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans.



Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Zobacz też:

"Szczęścia chodzą parami": Ostatnia rola Piotra Machalicy

"Szczęścia chodzą parami": Nie utoniemy w lukrze [recenzja]