"Szczęścia chodzą parami": Premiera filmu

Głównym tematami komedii "Szczęścia chodzą parami" jest miłość oraz pech, a właściwie przekonanie, że pech może rządzić życiem i szczęściem bohaterów.



Malwina, pani inżynier produkująca samochody ( Weronika Książkiewicz ) zakochuje się w zdolnym terapeucie Brunonie ( Michał Żurawski ). Niestety, od momentu, gdy poznaje Brunona, jej życie zmienia się w serię niefortunnych zdarzeń. Czy to wina Brunona? Czy miłość wygra z pechem?



"Malwina jest osobą bardzo energetyczną, żywiołową, radosną i przyjazną, która posiada w życiu marzenia i pasje. Realizuje kolejne cele i nie zastanawia się nad tym, czy to, co jej się przydarza, jest szczęśliwym zrządzeniem losu, pechem czy może przeznaczeniem zapisanym w gwiazdach. To osoba mocno stąpająca po ziemi. Mojej bohaterce towarzyszy cały wachlarz emocji i kolorów. Jest ona pełnowymiarową i żywiołową kobietą, o której widzowie wiele mogą się dowiedzieć" - powiedziała o swojej roli Weronika Książkiewicz w jednym z wywiadów.



"To jest film o miłości, o tym jak trudno czasami się spotkać czy polubić, bo ludzie potrafią sobie wmówić, że pech może rządzić ich losem i życiem" - powiedział Jacek Knap, filmowy Adam.

Na premierze, którą poprowadziła Paulina Sykut-Jeżyna, pojawiło się wielu gości, m.in. Adam Fidusiewicz z partnerką, Mikołaj Roznerski, Olga Bołądź, Michał Koterski z Marceliną Leszczak.

"Szczęścia chodzą parami": Fabuła, obsada, zwiastun

"Szczęścia chodzą parami" to nieprzewidywalna komedia romantyczna, w której przesądy i wiara w pecha mają się równie dobrze, co wiara w miłość.



Bohaterką filmu "Szczęścia chodzą parami" jest Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, która zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof.

Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy nawet najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Na wielkim ekranie w gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy również Aleksandrę Domańską , Tomasza Karolaka , Krzysztofa Czeczota czy Jacka Knapa.



Reżyserem komedii jest Bartosz Prokopowicz ( "Narzeczony na niby" , "Chemia" ), producentem Zygfryd Studio, a koproducentem Grupa Polsat Plus. Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.

"Szczęścia chodzą parami" już od 2 września będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce.

