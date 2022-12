"Szczęki": Steven Spielberg uważa, że jego film przyczynił się do rzezi rekinów

Wiadomości

Nakręcony w 1975 roku dreszczowiec o ogromnym rekinie polującym na mieszkańców i turystów fikcyjnej wyspy Amity w Nowej Anglii zdobył trzy Oscary i do dziś uważany jest za film kultowy. Jego autor nie jest jednak zadowolony rozgłosu, jaki zdobyły "Szczęki". Spilberg uważa, że dzieło to rozbudziło nienawiść do rekinów i przyczyniło się do „zdziesiątkowania populacji” tych zwierząt.

Zdjęcie Steven Spielberg / Invision/Invision/East News / East News