Jane Fonda: U aktorki wykryto chłoniaka

Jane Fonda należy do grona największych gwiazd Fabryki Snów. Ma na koncie szereg niezapomnianych ról, za które zdobyła uznanie branży, uwielbienie widowni i wiele nagród z dwoma Oscarami na czele. Aktorka słynie też z propagowania aktywności fizycznej i dużego zaangażowania w działalność dobroczynną. Wszystkie jej działania na chwilę zatrzymała jednak choroba...



We wrześniu gwiazda ujawniła, że zdiagnozowano u niej chłoniaka nieziarniczego - powstający w białych krwinkach nowotwór, który atakuje układ immunologiczny. Na szczęście choroba ma zwykle łagodny przebieg, a z walki z nią wychodzi zwycięsko aż 80 proc. pacjentów. "Rak to nauczyciel, a ja staram się wyciągać wnioski z lekcji, które mi daje. Tym, co już mi uświadomił, jest ogromne znaczenie wspólnoty, o którą należy dbać" - napisała Fonda na Instagramie podkreślając, że doświadczenie to nauczyło ją przystosowania się do nowych, niesprzyjających warunków.



Reklama

Jane Fonda: Kino, polityka, aerobik 1 / 20 Ma na koncie dwa Oscary, trzy burzliwe małżeństwa (ostatnie - z telewizyjnym potentatem Tedem Turnerem) i aktywną karierę społeczno-politycznej aktywistki. Nie wszyscy pamiętają, że pod koniec lat 60. po roli w filmie "Barbarella" uznano ją za symbol seksu; dekadę później Fonda zrewolucjonizowała przemysł fitness wypuszczając na rynek kasetę wideo "Jane Fonda’s Workout". Jak widać na "załączonym obrazku" - lata lecą, ale figura niezmiennie do pozazdroszczenia - fot. Vittorio Zunino Celotto Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Gwiazda pokonała chorobę

Zgodnie z tym, co pokazują statystyki, również w przypadku Jane Fondy choroba okazała się mieć dość łagodny przebieg i po kilku sesjach chemioterapii, gwiazda mogła ogłosić, że choroba jest w fazie remisji. Aktorka podziękowała swoim fanom za wsparcie i modlitwy. Przyznała także, że czuje się bardzo szczęśliwa, zwłaszcza, że ostatnia chemioterapia przyniosła jej sporo cierpienia.

- W ubiegłym tygodniu mój onkolog powiedział, że mój rak jest w odwrocie i że nie muszę już kontynuować chemioterapii. Jestem przeszczęśliwa. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy modlili się za mnie i przesyłali w moim kierunku dobre myśli. Jestem przekonana, że bardzo pomogły - napisała w piątek na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Wielki sukces polskiej aktorki. Zagra w jednym filmie z Alem Pacino!

Weekend w kinie: Tylko jeden film. "Avatar: Istota wody" okaże się hitem?