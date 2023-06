Johnny Depp już w wieku 15 lat porzucił szkołę i przeprowadził się do Los Angeles, gdzie próbował zostać gwiazdą rocka. Grał w kilku zespołach, z których największe sukcesy odnosili The Kids, występujący przed Iggym Popem. Te marzenia spełzły jednak na niczym. Ostatecznie niespełniony muzyk - bez grosza przy duszy, za to ze świeżo poślubioną żoną Lori Allison - zajął się sprzedawaniem długopisów.

Johnny Depp i galeria filmowych ekscentryków

To właśnie za sprawą Lori w życiu Deppa nastąpił pierwszy przełom. Allison zapoznała go z młodym aktorem Nicolasem Cage'em, który z kolei pomógł Deppowi dostać się do obsady filmu "Koszmar z ulicy Wiązów" (1984). Rola ta stała się dla niego przepustką do serialu "21 Jump Street" (1987 - 1990), w którym wcielił się w głównego bohatera, detektywa Tommy'ego Hansona, stając się jednocześnie bożyszczem nastolatek.

"Kiedy zakończyłem swoją przygodę z serialem telewizyjnym, zacząłem dokonywać wyborów, które zasadniczo koncentrowały się wokół tego, czy będę mógł odczuwać dumę z udziału w danym filmie jeszcze wiele lat po jego nakręceniu, czy też może to inni będą dumni ze mnie. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że ta przygoda będzie trwać. Starałem się po prostu cieszyć każdą chwilą i każdym filmem, w którym grałem" - Depp mówił "New York Timesowi".

W 1990 r. po raz pierwszy zagrał u Tima Burtona - w "Edwardzie Nożycorękim" - i został gwiazdą. W kolejnych latach był ulubionym aktorem reżysera, tworząc ikoniczne role w filmach "Ed Wood", "Jeździec bez głowy", "Charlie i fabryka czekolady", "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street", "Alicja w Krainie Czarów" i "Mroczne materie".

Pamiętną kreację Depp stworzył także w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a" Lassego Hallströma. Reżyser przyznał, że decyzja o obsadzeniu aktora ta była prosta. Według niego Depp potrafił przekazać ogromny ładunek emocji bez słów, tylko spojrzeniem i mimiką.

Depp specjalizuje się w rolach ekscentryków - jak mający obsesję na punkcie kina niemego Benny w "Benny i Joon" (1994), filmowiec-transwestyta Ed Wood z filmu pod tym samym tytułem, zwariowany kapitan Jack Sparrow w cyklu "Piratów z Karaibów" (2003 - 2011), obłąkany cukiernik w "Charliem i fabryce czekolady" (2005) czy cyrulik o morderczych skłonnościach w musicalu "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street" (2007).



Filmografia Deppa obejmuje zarówno wysokobudżetowe produkcje, jak i kameralne, często nietypowe filmy. On sam twierdzi jednak, że nie dostrzega żadnej różnicy w pracy nad nimi. "Można powiedzieć, że po prostu wchodzę na ring i robię swoje. Każdy film to dla mnie bardzo intymne przeżycie. Nie interesuje mnie produkt końcowy - skupiam się na tworzeniu" - mówił w wywiadzie dla "New York Timesa".

I dodawał, że lubi wszystkie swoje filmy. "Nie mówię o efekcie końcowym ani o oglądaniu filmów z moim udziałem, ponieważ do tego kompletnie się nie nadaję. Tych, których w ogóle nie widziałem, jest całkiem sporo - po prostu czuję się lepiej, jeśli ich nie oglądam. A jeśli chodzi o doświadczenie, to wszystkie były dla mnie wielką nauką. Rewelacyjnie bawiłem się przy okazji 'Las Vegas Parano', świetną zabawą był też 'Ed Wood' i wszystkie części 'Piratów z Karaibów'" - zapewniał gwiazdor.

Kobiety Johnny'ego Deppa

Nie mniej miejsca niż ekranowym dokonaniom Johnny'ego Deppa prasa poświęcała jego życiu uczuciowym. Gwiazdor miał bowiem wiele głośnych romansów.

Pierwszą poważną relację nawiązał już jako 20-latek, a Lori Anne Allison była jego pierwszą miłością. Pobrali się w 1986 roku, jednak małżeństwo przetrwało tylko dwa lata. Matt Green w biografii gwiazdora "The Amazing Life of Johnny Depp" napisał, że Lori Anne była siostrą basisty z zespołu, w którym grał Depp.



Fani serialu "Twin Peaks" z pewnością dobrze znają kolejną ukochaną aktora. Sherilyn Fenn zaczęła spotykać się z Deppem pod koniec lat 80. Choć krążyły plotki o zaręczynach, to nigdy nie zostały one potwierdzone. Byli kochankowie pozostają w ciepłych relacjach. "Kiedy naprawdę kogoś kocham, robię to na całe życie" - napisała niedawno aktorka na Instagramie, publikując zdjęcie z Deppem.

Johnny Depp ma też na koncie romans z Jennifer Grey, gwiazdą "Dirty Dancing", z którą związał się po tym, ja ta zerwała zaręczyny z Matthew Broderickiem. W tym samym miesiącu oświadczył się jej Depp.

Choć jej związek z gwiazdorem "Piratów z Karaibów" zakończył się po kilku miesiącach, aktorka nadal ciepło wspomina dawnego ukochanego. "Johnny Depp z 1989 roku był niewyobrażalnie, wręcz abstrakcyjnie piękny. Nigdy nie spotkałam piękniejszego faceta" - wspomina byłego narzeczonego Grey i dodaje, że romans z nim był doskonałym lekiem na ból po zerwaniu z Broderickiem. "Między nami był ogień. To było właściwie pie... ognisko. Ta przygoda zrekompensowała mi wszystko, przez co przeszłam" - wyznała. Szybko jednak odkryła, że Depp ma też mroczną stronę i wykazuje cechy "szalonego zazdrośnika i paranoika".

Mówiono o nich, że tworzyli najpiękniejszą parę w Hollywood. Winona Ryder i Johnny Depp byli razem od 1989 do 1993 roku, doszło nawet do zaręczyn. Po tym związku aktorowi pozostała ważna pamiątka - tatuaż, który symbolizuje jego miłość do Ryder. Niestety ich uczucie w końcu wygasło, a do ślubu nigdy nie doszło.

O tej parze także było w pewnym czasie głośno. Ich relacja potrwała nieco dłużej niż poprzednie romanse aktora. Spotykali się od 1994 do 1998 roku. Choć związek ten wzbudzał niemałe kontrowersje, to Kate Moss podkreślała, że nikt nie potrafił się nią zaopiekować tak jak Depp oraz że aktor był dla niej ogromnym wsparciem w jej problemach emocjonalnych.

Przez 14 lat Johnny Depp był w związku z aktorką i piosenkarką Vanessą Paradis. W tym czasie urodziło im się dwoje dzieci: córka Lily-Rose i syn Jack. Para rozstała się w 2012 roku.

W wywiadzie udzielonym "Daily Mail" w 2015 roku Depp tak mówił o swojej dawnej miłości: "Jest wspaniała i jako matka, i kobieta. Kiedy znajdujesz kobietę, która jest dla ciebie dobra, z którą masz dzieci, nie opuszczasz tak po prostu okrętu. Miłość może się zmienić, ale zawsze będziesz ją kochać, nieważne co".

Depp porzucił Paradis dla aktorki Amber Heard . Ich związek zakończył się jednak w atmosferze skandalu i na sali sądowej.

Johnny Depp kontra Amber Heard

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.



Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową pokazując swoją pobitą twarz. Aktorka wyznała, że gwiazdor "Piratów z Karaibów" rzucił w nią telefonem. Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli byli małżonkowie.

Zaledwie pięć dni po rozprawie sądowej Heard wystąpiła o sadowy zakaz zbliżania się. Utrzymywała, że były mąż atakował ją fizycznie i psychicznie. Aktorka opublikowała także felieton w "The Washington Post" dotyczący molestowania seksualnego. Chociaż nie wymieniła swojego byłego męża z imienia i nazwiska, wyraźnie sugerowała agresywne zachowania z jego strony.

Depp i jego prawnicy przystąpili do kontrataku. Zażądali od Heard 50 milionów dolarów zadośćuczynienia za zniesławienie. Przedstawili też materiał dowodowy, z którego wynika, że to aktor był ofiarą ataków swojej byłej żony. Aktorka złożyła kontrpozew i zażądała 100 mln dolarów.

Amerykańskie media okrzyknęły tę sprawę "procesem dekady". Proces był cały czas transmitowany na kanale Court TV.

Po siedmiu tygodniach w czerwcu 2022 poznaliśmy wyrok sądu. Aktor miał dostać od byłej żony 15 mln dolarów zadośćuczynienia, jej zaś przyznano 2 mln dolarów tzw. odszkodowania wyrównawczego.

Johnny Depp wraca do aktorstwa

W maju 2023 Depp wrócił do aktorstwa w filmie "Kochanica króla", który zainaugurował festiwal filmowy w Cannes. Światowa prasa okrzyknęła go triumfalnym powrotem aktora, choć sam film, mimo siedmiominutowych owacji na stojąco, spotkał się raczej z chłodnymi opiniami krytyków. Ale aktor już uprzedził, że nie będzie zabiegał o względy Hollywood, na którym mu nie zależy. Podkreślił również, że nie pozwoli, aby definiowały go jedynie głośne batalie prawne z jego byłą żoną Amber Heard.

Pytany w rozmowie z BBC o to, jak odbiera swój wielki powrót, stwierdził, że dziwnie mówi się o powrocie, bowiem on sam nigdzie nie zniknął. To towarzyszące jego życiu okoliczności zdecydowały, że filmowcy i wielkie wytwórnie zamknęli mu drzwi przed nosem. Tym, którzy z lubością go wtedy oceniali, zalecił, aby przyjrzeli się sobie, swojej rodzinie czy aby w ich najbliższym otoczeniu wszystko jest tak idealne, jak się wydaje.

"Zanim ludzie zaczną wskazywać palcem i osądzać innych, sugeruję, aby wzięli dzień wolny od pracy, zostali w domu i rozpoczęli dochodzenie w sprawie wszystkich członków rodziny. Zacznij od swojego ojca, spójrz wstecz, był wspaniałym facetem prawda? A twoi wujkowie, bracia? Rozejrzyj się najpierw wokół siebie, zanim zaczniesz osądzać kogoś, o kim nie masz pojęcia, kim jest, przez co przeszła" - stwierdził w rozmowie z BBC.

W każdym z udzielonych wywiadów, aktor wyraźnie dał do zrozumienia, że choć nie może odciąć się od przeszłości, pragnie zakończyć ten rozdział swojej historii. Nie przeszkadza mu, że nazywany jest postacią kontrowersyjną, przypomniał jednak, że przez większość swojej kariery był postrzegany za taką.

"Wiele lat temu byłem bardziej kontrowersyjny niż teraz. Sprawy toczą się własnym torem. Wszystko zostało wyjaśnione, to koniec. Z pewnością nie pozwolę, aby te rzeczy zdefiniowały wszystko co zrobiłem wcześniej, co robię teraz i co zamierzam zrobić" - dodał na koniec rozmowy z BBC.

Niewykluczone, że Johnny Depp wróci także wkrótce do roli kapitana Sparrowa w kolejnym filmie z serii "Piraci z Karaibów".

Serwis Poptopic donosi, że aktor prowadzi rozmowy z wytwórnią Disneya w sprawie jego powrotu i ponownego powierzenia mu roli kapitana Sparrowa. Umowa ma opiewać na zawrotną sumę 300 mln dolarów. Według informatora, na którego powołuje się serwis, to wytwórnia skontaktowała się z Deppem i jest zainteresowana nie tylko poprawą relacji z gwiazdorem, ale i nawiązaniem ponownej współpracy.

"Podobno umowa dotyczy powrotu Johnny'ego Deppa jako Jacka Sparrowa w szóstej części 'Piratów z Karaibów', a także udziału w spin-offie, który ma być poświęcony bohaterowi. Wytwórnia ma nadzieję, że Johnny im wybaczy i wróci jako kultowa postać" - czytamy w artykule przedrukowanym przez "Daily Mail".