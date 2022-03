Według serwisu "Dirt", Sylvester Stallone zapłacił za nową nieruchomość 18,2 mln dol. (ok. 78 mln zł). To nieco ponad 4 mln dol. mniej od ceny, za którą była ona wystawiona. Jego nowy przybytek w zachodniej części niziny San Fernando Valley znajduje się na zamkniętym, strzeżonym osiedlu, gdzie mieszkają m.in. Ozzy Osbourne, Will Smith , Lisa Marie Presley i Kim Kardashian .



Nowa posiadłość 75-letniego Sly'a to kompleks budynków, składający się z głównej rezydencji, pensjonatu, domku przy basenie i oddzielnej stajni dla koni. Stallone może również cieszyć się tu salą gimnastyczną z lustrzanymi ścianami, gabinetem masażu, piwnicą z winami połączoną z salą degustacyjną, szklarnią, ogrodem warzywnym z setką drzew cytrusowych, stawem koi, areną do jazdy konnej i garażem na cztery samochody.

Wnętrza utrzymane są w przytulnym, acz monotonnym stylu Hamptons. Ich urządzeniem, jeszcze dla poprzedniej właścicielki Margie Keyes, zajął się ceniony wśród hollywoodzkich celebrytów Martyn Lawrence Bullard (urządził m.in. domy Kim Kardashian i rodziny Osbourne'ów), więc filmowy Rocky pewnie nie będzie wiele zmieniał.



Chyba że uzna je za... mało męskie. Wnętrza w stylu Hamptons cechuje bowiem obecność sielskich elementów, takich jak: len, rattan, naturalne drewno, mosiądz, miękkiej bieli na ścianach, ciepłego brązu na posadzce, wygodnych sof zasypanych poduchami, "mięsistych" zasłon. I tutaj tego wszystkiego jest wręcz w nadmiarze. Biała sofa, która swobodnie pomieściłaby cztery osoby, znajduje się nawet w łazience.

