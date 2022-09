19 sierpnia żona Sylvestra Stallone’a wniosła pozew o rozwód. Choć początkowo oboje zapewniali, że rozstają się w pokojowej atmosferze, bardzo szybko okazało się, że nie obędzie się bez walki. Pozyskane przed media dokumenty sądowe ujawniły, że Jennifer Flavin postanowiła zakończyć związek ze względu na nadmierną rozrzutność małżonka. Argumentowała, że jego niefrasobliwość w podejmowaniu decyzji biznesowych i fatalne zarządzanie domowym budżetem doprowadziło do roztrwonienia ich wspólnego majątku, co "zagroziło bezpieczeństwu rodziny".

Żona gwiazdora wystosowała ponadto wniosek o przyznanie jej prawa do wyłącznego użytkowania ich głównej małżeńskiej rezydencji - wartej 35 mln posiadłości w Palm Beach na Florydzie. Laureat Złotego Globu odpierał zarzuty ukochanej za pośrednictwem swoich prawników. "Pan Stallone nigdy nie angażował się w żadne działania, które stanowiłyby celowe roztrwonienie majątku małżeńskiego" - zadeklarowali w odpowiedzi na roszczenia Flavin. Choć para wciąż spiera się o to, kto po rozwodzie otrzyma klucze do ich luksusowej willi, co do jednego zwaśnienie małżonkowie są zgodni - ich relacja jest "nie do naprawienia".

Sylvester Stallone chciał zamienić żonę na... Wonder Woman

Zanim para potwierdziła rozstanie, na temat kryzysu w ich związku zaczęły krążyć plotki, których powodem było zamieszczone w sieci zdjęcie Stallone’a. Fani aktora natychmiast zauważyli, że zmienił się tatuaż na jego bicepsie. Zamiast portretu Flavin, który był tam przez lata, widniał wizerunek... psa, który występował u boku Stallone'a w kultowej serii filmów o Rockym.

Jak wynika z najnowszych doniesień, kłopoty w związku pary zaczęły się wcześniej niż sądzono. Tatuator Mike DeVries, który wykonał portret Flavin na bicepsie Stallone’a w 2007 roku, ujawnił właśnie, że o przerobieniu tej dziary gwiazdor myślał wiele miesięcy temu. Co ciekawe, początkowo zamiast twarzy małżonki aktor nie chciał mieć psa. "Zadzwonił do mnie w tej sprawie w zeszłym roku. Dyskutowaliśmy o tym, by przerobić tatuaż w taki sposób, aby prezentował Wonder Woman .

Okazało się, że nie da się zrealizować tego pomysłu, gdyż niektóre elementy by prześwitywały" - wyjaśnił DeVries. Ostatecznie tatuaż Stallone’a przerobił inny artysta, Zach Perez, który pochwalił się swoją pracą na Instagramie w połowie sierpnia.

W reakcji na wywołane publikacją zamieszanie rzeczniczka aktora zapewniała wówczas, że poprawki te nie są oznaką kłopotów w związku aktora i jego żony. "Pan Stallone zamierzał odświeżyć tatuaż przedstawiający wizerunek Jennifer, jednak efekty były niezadowalające i niestety nie dało się tego naprawić. W rezultacie musiał zakryć oryginalny obraz wizerunkiem swojego psa z 'Rocky’ego' " - tłumaczyła Michelle Bega. Kilka dni później para ogłosiła, że to nie tatuażu, ale ich małżeństwa nie da się już uratować.

