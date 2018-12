Święta w kinie: Nie tylko premiery

Dwa filmy - polska komedia romantyczna "Pech to nie grzech" oraz przebojowa animacja "Spider-Man Uniwersum" - wchodzą do kin w pierwszy dzień tegorocznego Bożego Narodzenia. Na ekranach wciąż jest jednak wiele tytułów, które przy okazji wolnych dni wynikających ze świąt, warto zobaczyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pech to nie grzech" [trailer] materiały dystrybutora

Powtórka z serialu "W rytmie serca"? W komedii romantycznej "Pech to nie grzech" w reżyserii specjalisty od "rom-komów" Ryszarda Zatorskiego Barbara Kurdej-Szatan i Maria Dębska znów rywalizują o faceta. Odnosząca sukcesy bizneswoman - Natalia (Dębska) nie ma szczęścia w miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia niezwykłego zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach - Piotr (Mikołaj Roznerski) oraz jego piękna narzeczona - Weronika (Kurdej-Szatan) zakładają się o to, że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i w nikim się nie zakocha. Chcąc odegrać się na znajomych, bohaterka daje się wciągać w romantyczną intrygę. W konsekwencji ląduje w ramionach amanta z branży komputerowej - Adama (Krzysztof Czeczot). Ich romans, choć początkowo udawany, nieoczekiwanie przeradza się w coś więcej. Tymczasem odliczający dni do własnego ślubu Piotr zaczyna rozumieć, że być może z Natalią wiązało go coś więcej niż przyjaźń i wspólny biznes...