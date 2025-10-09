Susan Kendall Newman nie żyje. Była córką legendy kina

O śmierci Newman poinformowała jej rodzina. Wiadomość pojawiła się w mediach ponad dwa miesiące po jej odejściu.

Susan Kendall Newman. Nieudana kariera aktorska

Urodzona 21 lutego 1953 roku Susan była drugim dzieckiem Paula Newmana i jego pierwszej żony Jackie Witte. Pod koniec lat 70. próbowała rozpocząć karierę aktorską. Pojawiła się w małych rolach w komedii "Na lodzie" u boku swego ojca, a następnie w "Chcę cię trzymać za rękę" i "Dniu weselnym".

Próbowała także swych sił na Broadwayu. W 1975 roku wystąpiła w "We Interrupt This Program…" w reżyserii Jerry’ego Adlera. Sztukę zdjęto po zaledwie siedmiu pokazach.

Susan Kendall Newman. Pracowała na rzecz najmłodszych

W 1980 roku była jedną z producentek telewizyjnej adaptacji nagrodzonej Pulitzerem sztuki Michaela Cristofera "The Shadow Box", za co otrzymała nominację do nagrody Emmy. Reżyserował jej ojciec, a w roli głównej wystąpiła Joanne Woodward, jej macocha.

W tym samym roku dołączyła do Scott Newman Fundation, która zajmowała się problemem zakazanych substancji wśród młodych ludzi. Została ona założona przez jej ojca i nosiła imię jej starszego brata, który zmarł z powodu przedawkowania. Susan pełniła w niej funkcję dyrektorki wykonawczej.

Newman odpowiadała za wiele programów antynarkotykowych. Zajmowała się także kwestiami edukacji, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i przestępstw wśród nieletnich.