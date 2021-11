Ogłoszona w środę 24 listopada w corocznym raporcie korporacji kwota 33 miliardów dolarów ma zostać przeznaczona na nowe produkcje, które mają głównie pomóc w realizacji strategii zwiększenia popularności i zasięgów należących do niej serwisów streamingowych takich jak Disney+, Hulu oraz ESPN+. Do ogłoszonej kwoty wliczają się też wydatki na prawa do relacjonowania wydarzeń sportowych na antenie ESPN, ESPN+ i innych platform.

Disney+ wyprzedzi Netfliksa?

Zaprezentowana przez Disneya strategia potwierdza, że priorytetem korporacji jest inwestycja w streaming. Z raportu wynika, że w roku fiskalnym 2022 planowana jest realizacja około 50 filmów fabularnych przeznaczonych do dystrybucji kinowej i streamingowej. Będą one realizowane przez należące do korporacji studia Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar oraz Searchlight Pictures. Firma zastrzega jednak możliwość wprowadzenia zmian we wstępnie zaplanowanym harmonogramie, które mogą być spowodowane rozwojem pandemii COVID-19.

The Walt Disney Co. szacuje, że w roku fiskalnym 2022 zrealizuje 60 programów typu reality-show, 30 seriali komediowych, 25 seriali dramatycznych, 15 seriali dokumentalnych i limitowanych, 10 seriali animowanych, pięć filmów telewizyjnych oraz liczne krótkometrażówki i odcinki specjalne.



Ostatnie prognozy wskazują na to, że już w 2027 roku Disney+ wyprzedzi Netfliksa na szczycie listy najpopularniejszych serwisów streamingowych na świecie.



