Stuart Craig nie żyje. Pracował przy legendarnych filmach

Craig zmarł z powodu choroby Parkinsona, z którą zmagał się od wielu lat. Informację o jego śmierci przekazał Neil Lamont w mediach społecznościowych Gildii Brytyjskich Scenografów Filmowych.

"Prawdziwy dżentelmen, obdarzony wdziękiem, życzliwością i pokorą" – tak wspominał zmarłego kolegę po fachu. "Stuart był niezwykle hojny, jeśli chodzi o jego czas i rady. Zawsze miał chwilę, by podzielić się swą wiedzą lub wspierać innych. Założę się, że na pytanie ‘z którym scenografem chciałbyś pracować?’, każdy odpowiedziałby, że właśnie ze Stuartem Craigiem. Każdy, kto go spotkał, zapamiętał go na zawsze".

Reklama

Wideo "Harry Potter i więzień Azkabanu": Official Trailer

Stuart Craig. Kariera

Craig przyszedł na świat 14 lipca 1942 roku. Swoją przygodę z branżą filmową rozpoczął w późnych latach 60. W 1980 roku debiutował jako główny scenograf w produkcji science fiction "Saturn 3". W 1983 roku otrzymał swojego pierwszego Oscara za "Gandhiego" Richarda Attenborough. Kolejne złote statuetki przyniosły mu "Niebezpieczne związki" oraz "Angielski pacjent".

W czasie swej kariery Craig pracował między innymi przy "Człowieku słoniu", "Misji", "Charlie’em", "Notting Hill" oraz wszystkich ośmiu filmach z głównej serii o Harrym Potterze.