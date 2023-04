Tytuły filmów, które w maju rywalizować będą o Złotą Palmę, podali w czwartek organizatorzy festiwalu w Cannes.

O główną nagrodę imprezy, obok "Strefa interesów" Jonathana Glazera, rywalizować będą: "Club Zero" Jessiki Hausner, "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego, "Four Daughters" Kaouther Ben Hani, "Asteroid City" Wesa Andersona, "Rapito" Marco Bellocchio, "The Old Oak" Kena Loacha oraz "Perfect Days" Wima Wendersa.



Statuetka może powędrować także do "Anatomie D’une Chute" Justine Triet, "Monster" Hirokazu Koreedy, "Il Sol Dell’avvenire" Nanniego Morettiego, "La Chimera" Alice Rohrwacher, "About Dry Grasses" Nuri Bilge Ceylana, "L’ete Dernier" Catherine Breillat, "La Passion De Dodin Bouffant" Tran Anh Hunga, "May December" Todda Haynesa, "Firebrand" Karima Ainouza, "Banel Et Adama" Ramaty-Toulaye Sy lub "Jeunesse" Wanga Binga.

Delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux przyznał, że choć do Konkursu Głównego zakwalifikowało się 19 tytułów, to w nadchodzących tygodniach liczba ta może zostać zwiększona.

"Strefa interesów": O czym opowiada film Jonathana Glazera?

"Strefa interesów" to nowy film Jonathana Glazera , reżysera "Sexy Beast" oraz kultowego "Under the Skin" ze Scarlett Johansson, a także twórcy teledysków Radiohead i Massive Attack. To pierwszy film Glazera w Konkursie Głównym w Cannes i jego powrót na wielki ekran po dekadzie przerwy.

Film Glazera opowie o życiu codziennym niemieckiej rodziny mieszkającej w czasie drugiej wojny światowej obok niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Jednocześnie "Strefa interesów" przybliża postać polskiej nastolatki, która pomagała więźniom obozu.

W obsadzie zobaczymy m.in. Sandrę Hüller ("Toni Erdmann") oraz Christiana Friedela ("Biała wstążka" oraz serial "Babilon Berlin"). "Strefa interesów" jest koprodukcją Wielkiej Brytanii i Polski. Brytyjskim producentem jest James Wilson (Two Wolves Films), po stronie polskiej za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), producentka takich filmów jak "Ida" i "Zimna wojna". Film jest współfinansowany przez studio A24 i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszystkie zdjęcia do filmu, których autorem jest Łukasz Żal - zostały zrealizowane w Polsce, z czego ich większa część w Oświęcimiu, przy ścisłej współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jego twórcy przeprowadzili szeroko zakrojone, wieloletnie badania historyczne, oparte również na rozmowach przeprowadzonych z mieszkańcami Oświęcimia - informuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.