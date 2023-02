Nowości od Netfliksa

"Ty": Sezon 4A - Joe Goldberg powraca w czwartym sezonie serialu. W roli głównej Penn Badgley.

Opis: Serial "Ty" przedstawia losy pracownika księgarni, który zakochał się w dopiero co poznanej dziewczynie. Następnie używał mediów społecznościowych do poznania intymnych szczegółów z jej życia. Zauroczenie szybko przerodziło się w obsesję, a Joe konsekwentnie pozbywał się każdej przeszkody - i osoby - która stanęła mu na drodze do celu.

W nowym sezonie Joe przeprowadza się do Londynu i rozpoczyna pracę na prestiżowej uczelni, poszukując jednocześnie swojej kolejnej miłości... Marianne.

Premiera: 9 lutego (czwartek)

"Love to hate you" - koreański serial komediowy. W rolach głównych: Kim Ok-vin,Yoo Teo, Kim Ji-hun.

Opis: Prawniczka, która nienawidzi przegrywać z mężczyznami, i gwiazdor, który nie ufa kobietom — oboje za nic mają miłość, ale sytuacja zmusza ich do umawiania się ze sobą.

Premiera: 10 lutego (piątek)

Nowości od HBO Max

"Szpieg wśród przyjaciół" - sześcioodcinkowy serial oparty na książce Bena Macintyre'a. W rolach głównych Damian Lewis, Guy Pearce.

Opis: Prawdziwą historia Nicholasa Elliotta (Damian Lewis, "Billions") i Kima Philby'ego (Guy Pearce, "Mare z Easttown"), dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Philby był najbardziej znanym brytyjskim dezerterem i sowieckim podwójnym agentem, a jego zdrada, odkryta u szczytu zimnej wojny, doprowadziła do ogromnego kryzysu w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie. Obraz przedstawia historię dwulicowości, lojalności, zaufania i zdrady.

Premiera: 7 lutego (wtorek)

"Cormoran Strike: Niespokojna krew" - najnowsza część przygód tytułowego detektywa.

Opis: W produkcji zobaczymy jak Strike (Tom Burke) i Robin (Holliday Grainger) zostają zatrudnieni do zbadania swojej pierwszej ważnej sprawy: tajemniczego zniknięcia dr Margot Bamborough w 1974 roku.

Premiera: 7 lutego (wtorek)

