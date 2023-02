Wiadomości "Masz ci los!": Rodzina chce odkopać zmarłego dziadka [zwiastun]

Akcja polskiej komedii "Masz ci los!" rozpoczyna się podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka, kiedy rodzina orientuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle z wielką mocą odczuwają potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz... Do gry niespodziewanie wkracza także ksiądz okolicznej parafii, który doskonale wie, co knują krewni i sam chętnie odświeżyłby kościół (i nie tylko) przy pomocy pieniędzy z wygranej. Zaczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną podzielić się z możliwie najmniejszą liczbą pozostałych. A najchętniej z nikim. Człowiek jest z gruntu dobry... ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze!

W zaskakujących rolach zobaczymy m.in. Izabelę Kunę , Sonię Bohosiewicz , Rafała Rutkowskiego , Roberta Wabicha , Piotra Głowackiego i Mariana Dziędziela , a także utalentowanych aktorów młodego pokolenia: Michała Sikorskiego ("Sonata", "Czarna owca") i Wiktorię Kruszczyńską ("Wszystkie nasze strachy").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Masz ci los!" [trailer] materiały prasowe

"Aftersun" to osobista opowieść o wycieczce ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji, będąca jednym z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej wstrząsających portretów rodzicielstwa we współczesnym kinie. Debiutująca reżyserka Charlotte Wells tworzy swój film z impresji i ulotnych emocji, opowiadając o budowaniu relacji ojca z córką, dojrzewaniu, ale także chorobie. Ogromna w tym zasługa nominowanego do Oscara Paula Mescala oraz Frankie Corio, którzy tworzą jeden z najbardziej niezwykłych duetów ojciec-córka w historii kina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Aftersun" [trailer] materiały prasowe

Bohaterem thrillera "Podejrzana" jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się w głównej podejrzanej - wdowie po zmarłym. On cierpi na bezsenność, ona wie, jak uśpić jego czujność. On jest żonaty, ona łatwo traci mężów. On nocami czuwa pod jej domem, ona lubi być obserwowana. On coraz mniej o niej wie, za to coraz więcej do niej czuje. Czy jest aż takim mięczakiem? Czy ona jest aż tak zła? "Podejrzana" brawurowo zaciera ślady i myli tropy: przyprawiający o dreszcze film noir niepostrzeżenie zamienia się miejscami w czarną komedią, przebiera za rasowy melodramat, wdaje w szpiegowskie porachunki. Jest widowiskowy i urzekający stylem, hipnotyzujący, a przy tym rozpisany na pełne humoru dialogi. Pulsuje jednocześnie energią i romantyzmem, dowodząc, że Park Chan-wook należy do światowej czołówki wirtuozów reżyserii.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Podejrzana" [trailer] materiały prasowe

Najnowszy film M. Night Shyamalana "Pukając do drzwi" , będący ekranizacją powieści Paula Tremblaya, to opowieść o Ericu i Adrew, którzy razem z adoptowaną córką spędzają wakacje w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania. W głównych rolach zobaczymy: Bena Aldridge'a, Jonathana Groffa, Dave'a Bautistę, Ruperta Grinta i Nikki Amuę-Bird.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pukając do drzwi" [trailer 2] materiały prasowe

Fabularny debiut norweskiego reżysera Kristoffera Borgli okazał się jedną z największych rewelacji ostatniego festiwalu filmowego w Cannes. "Chora na siebie" to nowy film producentów obsypanego nagrodami "Najgorszego człowieka na świecie".



Na pierwszy rzut oka Signe (w tej roli wschodząca gwiazda skandynawskiego kina Kristine Kujath Thorp) i Thomas wydają się być idealną parą. Młodzi, inteligentni, z szerokimi horyzontami oraz niebanalnym gustem. Pozory jednak mylą, bo ich relacja, zamiast wzajemnego wsparcia, oparta jest w dużej mierze na niezdrowej rywalizacji, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie to, które z nich ma większe ego. Kiedy mężczyzna, będący aspirującym artystą, odnosi niespodziewany sukces, równowaga w związku zostaje zachwiana. Signe nie może pogodzić się z faktem, że światła reflektorów skupione są teraz wyłącznie na jej partnerze. Zdesperowana, celowo nadużywa niebezpiecznych farmaceutyków, co błyskawicznie odbija się nie tylko na jej zdrowiu, ale i wyglądzie. Czym jednak jest odrobina cierpienia w porównaniu ze współczuciem oraz uwagą, które znowu może w pełni na sobie skupiać?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chora na siebie" [trailer] materiały prasowe

"Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona" to kolejna część popularnej szwedzkiej serii dla młodzieży. Przed Lassem i Mają wyzwanie godne największych detektywów. Zbliża się wielkie święto - obchody 500-lecia Valleby, jednak przygotowania przerywa seria zuchwałych kradzieży. Komuś najwyraźniej bardzo zależy na tym, żeby wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców Valleby uroczystość nie doszła do skutku. Lasse i Maja bez wahania angażują się w sprawę i z pomocą zrzędliwej, emerytowanej mistrzyni złodziei Lillie próbują wpaść na trop złodzieja. Ale kim tak naprawdę jest ten przebiegły Skorpion i jaki jest jego motyw? Czy Lasse i Maja zdołają rozwiązać zagadkę i powstrzymać rabusia przed zrujnowaniem święta Valleby?