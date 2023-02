Producent "Avatara" ujawnił, kogo Oona Chaplin zagra w trzeciej części filmu

Wiadomości

Nie jest tajemnicą, że w obsadzie cyklu "Avatar" jest wnuczka Charliego Chaplina, Oona Chaplin. Aktorka skończyła już zdjęcia do trzeciej części serii, które realizowane były równocześnie ze zdjęciami do filmu "Avatar: Istota wody". Niewiadomą było jedynie, w jaką postać się wcieli. Teraz ujawnił to producent serii, Jon Landau.