Za sprawą błyskotliwej reżyserii film trafia w samo sedno współczesnych debat o awansie społecznym, przywilejach, elitach, mediach i pracy w kulturze.

Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien (Benjamin Voisin) nawiązuje romantyczną relację z lokalna arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton (Cécile de France). Ów mezalians wiedzie chłopca aż na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on: utalentowanych, ambitnych, niemających nic do stracenia idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze opłacany cynizm albo poetyczne klepanie biedy. Pióro w służbie sowicie opłacanych kalumnii lub pochlebstw, bądź wierność sprzedającej się kiepsko sztuce. Którą ze ścieżek wybierze bohater, by wedrzeć się na salony?

Za sukces tego dowcipnego, smakowitego filmu odpowiada nie tylko na wskroś współczesna energia, ale także świetna obsada: w roli poety-pupilka elit wystąpił Xavier Dolan ("Wyśnione miłości", "Matthias i Maxime"), markizę trzymającą władzę zagrała Jeanne Balibar ("Nędznicy"), a pozbawionego skrupułów redaktora naczelnego jednego z tabloidów - Vincent Lacoste ("Lolo", "Na zawsze razem").

Reżyserem filmu jest Xavier Giannoli ("Niesamowita Margueritte", "Tajemnica objawienia").

Za dystrybucję obrazu odpowiada Gutek Film. Obraz trafi na ekrany polskich kin w 2022 roku.

