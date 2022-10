"Była niestrudzoną kobietą i prawdziwym wzorem do naśladowania. Z wielkim żalem żegnamy Marię Salud Ramirez Caballero, która stała się inspiracją dla ukochanej postaci znanej na całym świecie" - poinformował na Twitterze Roberto Monroy. Sekretarz ds. turystyki meksykańskiego stanu Michoacana, w którym leży rodzinne miasteczko Caballero, Santa Fe de la Laguna. Miejscowości, która była bardzo chętnie odwiedzana przez turystów, odkąd ujawniono, że to właśnie tutaj mieszkała prawdopodobna inspiracja postaci "Mamy Coco" .

Maria Salud Ramirez Caballero: Meksykanka zmarła w wieku 109 lat

Choć sam Disney nigdy nie potwierdził oficjalnie, że to Caballero była pierwowzorem bajkowej Coco, rodzina zmarłej nie ma co do tego wątpliwości. W rozmowie z TMZ wskazała nie tylko na wyraźne podobieństwo do ich ukochanej seniorki. Wyjawiła także, że pracownicy studia Pixar spędzili wiele czasu w mieście Santa Fe de la Laguna, dokumentując jej architekturę, otoczenie, a nawet przez pewien czas pomieszkując z rodziną Caballero. Później dobrze znane obrazki rodzina mogła podziwiać w kadrach nagrodzonej Oscarem animacji.

Rodzina Caballero zaniechała udowodnienia swoich przypuszczeń. Nestorka rodu, jeszcze przed debiutem popularnej animacji w 2017 roku i tak stała się lokalną legendą. Wśród miejscowej społeczności słynęła nie tylko ze swoich wyrobów glinianych, ale przede wszystkim z niespotykanie zaraźliwej pogody ducha.

Produkcja Studia Pixar jedynie wzmocniła międzynarodową sławę seniorki.

Wideo "Coco" [trailer 3]

