Oczekiwanie na nowy film z serii "Star Trek" trwa od 2016 roku. Właśnie wtedy wyreżyserowany przez Justina Lina film "Star Trek: W nieznane" zarobił w kinach na całym świecie niecałe 345 milionów dolarów. Był to najgorszy wynik kasowy wszystkich filmów z serii "Star Trek" wyprodukowanej przez należącą do Abramsa firmę Bad Robot. Filmem "Star Trek" z 2009 roku zresetowała ona dotychczasowe wydarzenia z poprzednich filmów cyklu. Umożliwiło to obsadzenie nowych twarzy w dobrze znanych rolach.

Historia powstania nowej odsłony "Star Treka" doczekała się kolejnego rozdziału. Studio Paramount Pictures wydaje się więcej niż ostrożne po przeciętnym wyniku kasowym ostatniej części cyklu, filmie "Star Trek: W nieznane" z 2016 roku. Zachowuje się więc tak, jak gdyby chciało, ale się bało. Tym samym na etapie wczesnego przygotowania utknęły projekty, które mieli wyreżyserować Quentin Tarantino, Noah Hawley i S.J. Clarkson.

Matt Shakman nie wyreżyseruje nowego "Star Treka"

Film miał reżyserować Matt Skahkman , który ma na koncie świetnie przyjęty serial "WandaVision" .

"Matt Shakman to niezwykle utalentowany filmowiec. Żałujemy, że terminy nie pozwoliły my na wyreżyserowanie nowego 'Star Treka" - oświadczyło studio Paramount. "Jesteśmy wdzięczni za jego wkład [w rozwój projektu] i pozostajemy podekscytowani twórczą wizją następnego rozdziału [serii] oraz wyczekujemy, aby zaprezentować go widzom na całym świecie" - dodano.

Poza "WandaVision", Matt Shakman ma na koncie wiele innych popularnych seriali. Reżyserował odcinki takich produkcji jak "Orły z Bostonu", "Brzydula Betty", "Dr House", "Mad Men" czy "Gra o tron". Shakman wyreżyserował do tej pory jeden film. Było to "Miasteczko Cut Bank" z 2014 roku.

