Twórca "WandaVision" wyreżyseruje nowego "Star Treka"

Niekończąca się opowieść o nowej fabularnej wersji "Star Treka" niedługo będzie liczyć więcej nazwisk ewentualnych twórców, niż odcinków tego filmowego cyklu. Następnym autorem, który ma nakręcić kolejną wersję przygód załogi statku kosmicznego Enterprise, jest Matt Shakman, twórca nominowanego do 23 nagród Emmy serialu "WandaVision".

Jak długo jeszcze będziemy czekali na nowy film z serii "Star Trek"? / Image Capital Pictures / Agencja FORUM

Historia powstania nowej odsłony "Star Treka" doczekała się kolejnego rozdziału. Studio Paramount Pictures wydaje się więcej niż ostrożne po przeciętnym wyniku kasowym ostatniej części cyklu, filmie "Star Trek: W nieznane" z 2016 roku. Zachowuje się więc tak, jak gdyby chciało, ale się bało. Tym samym na etapie wczesnego przygotowania utknęły projekty, które mieli wyreżyserować Quentin Tarantino, Noah Hawley i S.J. Clarkson. Aktualnie w grze jest jeszcze inny "Star Trek", do którego scenariusz napisze Kalinda Vazquez ("Fear the Walking Dead").



A teraz, jak informuje portal "Deadline", do długiej listy "startrekowych" projektów dołączył ten Matta Shakmana. Będzie to inny "Star Trek" niż wspomniany wyżej film, który ma napisać Vazquez. Producentem tego "Star Treka" będzie J.J. Abrams, a jego scenariusz napisały Lindsey Beer ("Sierra Burgess jest przegrywem") oraz Geneva Robertson ("Kapitan Marvel").

Informacja o reżyserowanym przez Shakmana "Star Treku" zbiegła się w czasie z nominacjami do nagród Emmy. Reżyserowany przez tego twórcę komiksowy serial "WandaVision" został nominowany aż do 23 nagród. Jedna z nich - za najlepszą reżyserię - przypadła w udziale właśnie Shakmanowi.



Na jego koncie jest też wiele innych popularnych seriali. Reżyserował odcinki takich produkcji jak "Orły z Bostonu", "Brzydula Betty", "Dr House", "Mad Men" czy "Gra o tron". Shakman wyreżyserował do tej pory jeden film. Było to "Miasteczko Cut Bank" z 2014 roku.

Oczekiwanie na nowy film z serii "Star Trek" trwa od 2016 roku. Właśnie wtedy wyreżyserowany przez Justina Lina film "Star Trek: W nieznane" zarobił w kinach na całym świecie niecałe 345 milionów dolarów. Był to najgorszy wynik kasowy wszystkich filmów z serii "Star Trek" wyprodukowanej przez należącą do Abramsa firmę Bad Robot. Filmem "Star Trek" z 2009 roku zresetowała ona dotychczasowe wydarzenia z poprzednich filmów cyklu. Umożliwiło to obsadzenie nowych twarzy w dobrze znanych rolach.