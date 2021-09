Stanley Tucci zszokował wyznaniem!

O swojej chorobie Stanley Tucci opowiedział w rozmowie z internetowym magazynem "Vera". Trzy lata temu wykryto u niego guza u podstawy języka. Guz, jak powiedział aktor, był "zbyt duży, aby go operować", więc Tucci został poddany intensywnej chemioterapii i radioterapii. Na szczęście leczenie zakończyło się sukcesem, ale walka z nowotworem była dla niego niezwykle trudna, bo przywołała traumatyczne wspomnienia.



Gdy aktor dowiedział się, że ma raka, przypomniał sobie przez co przeszła jego żona. "Przysiągłem sobie wtedy, że nigdy nie pozwolę na to, aby przechodzić przez to samo, co ona. Obserwowanie jej przez trzy lata było okropne" - wyznał Tucci.

Choroba i śmierć żony Stanley'a Tucci

Kate Spath-Tucci zmarła na raka piersi w 2009 roku w wieku 47 lat. Aktor wyznał także, że choć pokonał nowotwór, to ta walka wiele go kosztowała. Stanowiła też jednak motywację, aby lepiej wykorzystać życie. "Czuję się znacznie starszy niż przed chorobą. Rak sprawia, że jednocześnie boisz się bardziej i mniej. Ale nadal chcesz iść do przodu, działać" - zapewnił.

Trzeba przyznać, że rzeczywiście ostatnio jest bardzo aktywny. Niedawno można było go podziwiać u boku Colina Firtha w filmie "Supernova", napisał też książkę "Taste. My Life Through Food”. Tucci, który jest znanym smakoszem i miłośnikiem gotowania, przedstawia w niej swoje kulinarne pomysły i wspomnienia dotyczące eksperymentów w kuchni.