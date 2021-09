"Nie czas umierać": Premiera 1 października [nowy zwiastun]

"Nie czas umierać", niecierpliwie wyczekiwany 25. obraz z serii o Bondzie, w kinach w Polsce zadebiutuje 1 października. Do sieci trafił tymczasem nowy zwiastun produkcji. Informacje na temat filmu były do tej pory ściśle chronione. Wielu krytyków i komentatorów przyznaje, że "Nie czas umierać" kryje wiele niespodzianek, co do których można jedynie snuć przypuszczenia.

Plakat filmu "Nie czas umierać" /materiały prasowe