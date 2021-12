Film "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił miliard dolarów w dwanaście dni, zrównując się z superprodukcją "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" (2015) jako trzeci w historii kina film, który najszybciej osiągnął ten wynik w światowym zestawieniu box office.



Tylko "Avengers: wojna bez granic" (2018) i "Avengers: Koniec Gry" (2019) szybciej zarobiły w kinach miliard dolarów. Ten pierwszy osiągnął granicę miliarda dolarów w jedenaście dni, drugi - w rekordowe pięć dni.



Dotychczas najbardziej kasowym hollywoodzkim filmem 2021 była ostatnia część serii o przygodach Jamesa Bonda. "Nie czas umierać" zarobił na całym świecie 774 miliony dolarów.



"Spider-Man: Bez drogi do domu" miażdży wszelkie rekordy ustanowione w okresie pandemii COVID-19. Został pierwszym filmem, który w Stanach zarobił ponad 100 milionów dolarów w trakcie weekendu otwarcia. Wystarczył mu do tego piątek, kiedy zarobił tam 121 milionów dolarów, czyli więcej niż przez cały weekend zyskały poprzednie odsłony cyklu, filmy "Spider-Man: Homecoming" (117 milionów dolarów) i "Spider-Man: Daleko od domu" (92 miliony).

Po pierwszych trzech dniach wyświetlania film "Spider-Man: Bez drogi do domu" został też najbardziej kasowym hollywoodzkim filmem roku 2021.



"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zarys fabuły

W "Bez drogi do domu" Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

"Naruszyliśmy stabilność czasoprzestrzeni. Problem w tym, że próbujesz prowadzić podwójne życie. Im dłużej to robisz, tym więcej ryzykujesz" - powie Parkerowi Doktor Strange.

Powrót znanych bohaterów

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawili się dobrze znani widzom przeciwnicy Człowieka-Pająka. Alfred Molina znów zagrał Doktora Octopusa z filmu "Spider-Man 2" (2004), Willem Dafoe Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002), a Jamie Foxx Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



Na ekranie pojawiają się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007).

