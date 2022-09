Studio Sony zdecydowało się na ponowne pokazanie w kinach najbardziej kasowego filmu ubiegłego roku. "Spider-Man: Bez drogi do domu" , bo o nim mowa, uzupełniony został o 11 minut nowego materiału. I to była dobra decyzja, bo - jak podaje portal "Box-Office Mojo" - wyreżyserowany przez Jona Wattsa film zarobił przez weekend 6 milionów dolarów.

Liderem północnoamerykańskiego box-office’u został film... z ubiegłego roku

To wystarczyło, by zająć pierwsze miejsce w północnoamerykańskim box-office. To siódmy raz, kiedy "Spider-Man: Bez drogi do domu" jest na szczycie. Szacuje się, że do końca poniedziałku wpływy z biletów kupionych na ten film wzrosną do 7,6 milionów dolarów. W sumie "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił już miliard 911 milionów dolarów i zajmuje bezpieczne, szóste miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów wszech czasów.

W pierwszy poniedziałek września w Stanach Zjednoczonych świętowany jest tzw. Labor Day (Święto Pracy). Z przedłużonego weekendu nie ucieszyli się jednak właściciele kin, bo był to tradycyjnie jeden z najgorszych w roku okresów dla tej branży. Wyjątkiem był ubiegły rok, kiedy to inny komiksowy film, "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" pobił rekord pierwszego weekendu września zarabiając w pierwsze cztery dni wyświetlania 94 i pół miliona dolarów. Tymczasem 53 miliony dolarów zarobione teraz przez wszystkie filmy wyświetlane w miniony weekend to najgorszy wynik kasowy od czasu lat 90. ubiegłego wieku.

"Top Gun Maverick" wciąż zarabia

Na drugim miejscu północnoamerykańskiego box-office’u znalazł się inny weteran ekranów, "Top Gun Maverick" z Tomem Cruise’m w roli głównej. Film Josepha Kosinskiego zarobił w miniony weekend 5,5 miliona dolarów, a do końca poniedziałku suma ta powinna wzrosnąć do ok. 7 milionów. W sumie na tamtejszym rynku "Top Gun: Maverick" zarobił już prawie 700 milionów dolarów i jest tylko kwestią czasu, kiedy wyprzedzi "Czarną Panterę" na liście najbardziej kasowych filmów w Ameryce Północnej. Znajdzie się wtedy na piątym miejscu tego zestawienia.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają filmy: "DC Liga Super-Pets" (5,5 miliona dolarów), "Bullet Train" (5,4 miliona) i "Zaproszenie" (4,7 miliona). Ciekawostką minionego weekendu jest to, że 10. miejsce zajął film "Szczęki" Stevena Spielberga, który wrócił do kin i zarobił 2,3 miliony dolarów. Z kolei jedyna większa premiera weekendu, film "Honk for Jesus. Save Your Soul" znalazł się dopiero na czternastym miejscu.

